Jerry Stiller’a veda

Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller babasının doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı. Stiller, Twitter’daki paylaşımda müthiş bir baba, büyükbaba ve 62 yıl boyunca adanmış bir eş olduğunu belirttiği babasının çok özleneceğini ifade etti. 2015’te hayatını kaybeden eşi Anne Meara ile birçok komedide yer alan Jerry Stiller “The King of Queens” dizisiyle de büyük başarı yakalamıştı.