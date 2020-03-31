Kelebek Etkisi Nedir? Kelebek Etkisi Örnekleri Nelerdir?

Kelebek etkisi internet üzerinde en çok araştırılan ve bilgi alınmak istenen konular arasında yer alıyor. Bu ilginç tanım birbiri ardına etkiye maruz olan bir dizi reaksiyon olarak söylenebilir. Herhangi bir noktadan önemi olmayan çok küçük bir etkinin çok daha büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurması olarak bilinir. Her ne kadar fantastik bir olay olarak görünse dahi gerçeklik payı olduğunu söylemek mümkündür.



Kelebek Etkisi Nedir?



Herhangi bir sistemin verilerinde meydana gelen küçük değişikliklerin, öngörülemez ve büyük sonuçlar ortaya çıkarmasına kelebek etkisi denmektedir. Bu durum Edward N. Lorenz’in kaos teorisi ile ilgili çalışmaları üzerinden ortaya çıkan durumlar arasında yer alır. Özellikle 2000’li yılının başlarında çekilmiş olan Hollywood yapımı bir film ile daha popüler hale gelen kelebek etkisi, konusuyla çok fazla ilgi çekmiş ve pek çok insan tarafından merak edilmiştir.



Bu durum genelde ortaya çıkan bir etkinin birbirini tetiklemesi ile çok daha büyük bir kaos ortaya çıkarması anlamına gelebilir. Yani herhangi bir noktada meydana gelen küçük değişim çok uzak mesafelerdeki büyük olayları etkileyebilme potansiyelidir.



Her biri birbiriyle bağlantılıdır ve zaman içerisinde çok daha büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum kaos teoremine dayandığı için bazı kesimler tarafından gerçek yaşamda ortaya çıkabilmektedir. Bazıları için ise böyle bir durumun yaşanmasını mümkünü yoktur.



Kelebek Etkisi Örnekleri Nelerdir?



Bir sistem üzerindeki verilerde meydana gelen küçük değişikliklerin, zaman içerisinde çok daha büyük sonuçlar doğurması kelebek etkisi olarak bilinir. Bu teoremi ve etkiyi daha iyi anlayabilmek için birkaç örnek vermek mümkün.



Örneğin herhangi bir etki veya sebep üzerinden Amazon ormanlarındaki bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına koparabilecek bir sonuç doğurabilir. Yani birbirini etkilemesi ve tetiklemesi ile beraber kelebeğin kanat çırpması üzerinden bir domino taşı gibi devrilen bağlantılar sonunda fırtına ortaya çıkabilecek bir kaos yaratabilir.



Başka bir örnek ise kelebeğin kanat çırpması ile beraber dünyanın yarısını dolaşabilecek bir fırtına ortaya çıkabilir. Bu örneklerde anlatılmak istenen meydana gelen kaos nedeniyle durdurulamaz bir güç ortaya çıkabilir. Kelebek etkisinin nasıl ve nereden çıkabileceği konusunda pek fazla bilgi yok. Ancak yapılan araştırmalar ve incelemeler, bu etkinin gerçeklik durumunun olabileceğini öngörüyor.