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20.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kubrick’in beğenmediği şarkı ortaya çıktı

Amerikalı yönetmen Stanley Kubrick’in “2001: A Space Odyssey” filminde kullanılması için bestelenen ancak sonradan reddedilen bir parça ortaya çıktı.

Kubrick’in beğenmediği şarkı ortaya çıktı

Dazed’de yer alan habere göre 50 yıl sonra gün ışığına çıkan “2001: A Garden of Personal Mirrors” isimli şarkı Kubrick’in uzun süredir yayıncısı olan Mike Kaplan’a ait. Yönetmen, film için bestelenen diğer tanıtım parçalarını geri çevirdikten sonra Kaplan’dan şarkı sözü yazmasını teklif etti. Ancak Kubrick bu parçayı da beğenmedi ve işin sonunda Naomi Gardner’ın parçalarını filmde kullanmaya karar verdi. Kaplan’ın yaptığı parça ise İngiltere merkezli Wave Theory Record aracılığıyla önceki günlerde Naomi Gardner’ın hesabından paylaşıldı.

 

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