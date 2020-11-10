Madam Giyotin 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nde

Feminist ve aktivist oyun yazarı Olympe De Gouges, 100.000 kişinin kellesini tek bir kelle ile değiştiren gözü pek suikastçı Charlotte Corday, Agostino Brunias resminden fırlayan üst aklın temsilcisi bir casus, “renksiz kadın” Marienne ve hiçbir zaman gerçek bir arkadaşa sahip olamayan, istemeden nezaketsiz ve tuhaf bir şekilde ileri görüşlü Marie Antoinette. Gerçek hayatta yolları hiç kesişmemiş olsa da eylemleri ve fikirleriyle aynı tarihin, Fransız Devrimi’nin birer parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadın. Madam Giyotin, bu dört kadını zamansız ve mekansız bir ortamda buluşturuyor.

Madam Giyotin, Fransız Devrimi “Korku Krallığı” sırasında, cesurca yaşamış dört gerçek kadın hakkında yazılan acımasız bir komedi, gerçek bir öykü ya da tamamen kurgu. Nihayetinde merdivenlerden idam sehpasına çıkışa ve ölümüne kadar bütün oyun Olympe’in zihninde. Bu oyun, “Korku Krallığı” zamanında kim olabileceğimizi bulmanın bir yolu ya da bizim zamanımızda onların “kim” olduklarına dair 18. Yüzyıl Fransası ile yapılan bir konuşmanın tohumu. Tersine dönmüş dünyada, zamansız ve mekansız bir düzlemde, ortak kanamalar yaşayan bu dört kadın ekseninde dönen rüya benzeri bu komedi; şiddet ve miras, kadın hakları ve korku, sanat ve aslında dünyayı nasıl değiştirdiğimiz/ değiştirebileceğimiz hakkında. Açıklanması gereken adaletsizlikler nelerdir? Bir kadın hakları beyanına sahip olsak bu nasıl olurdu? Aşırılık ve şiddet karşısında sanat ne yapabilir? Bu oyun, cevabını arayan sorularla ilgilidir ve tüm sevdiğimiz ruhlar ekseninde henüz kayıp olanlara da adanmıştır.

Lauren Gunderson’un yazdığı Yağmur Yağmur’un yönettiği ve Betül Arım, Buket Gülbeyaz, Özlem Ulukan, Simel Aksünger ve Zeliha Gürsoy’un rol aldığı Madam Giyotin 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17 Kasım Salı akşamı 19.30’da Fişekhane İkinci Sahne’de seyirciyle buluşacak. Madam Giyotin, 28 Kasım Cumartesi Saat 20.00’de de K! Kültüral Performing Arts’ta sahnelecek.

Künye:

Yazan: Lauren Gunderson

Çeviren: Gülay Gür

Proje Tasarımı Konsept ve Yönetmen: Yağmur Yağmur

Yapımcı: Yağmur Yağmur

Yardımcı Yönetmen: Zeliha Gürsoy

Hareket Tasarımı: Orçun Okurgan

Sahne Tasarımı: Yağmur Yağmur

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Kostüm Tasarımı: Gaye Kızılışık

Müzik Tasarımı: Kintu Works & Muntu Works - Aytun

Afiş ve Görsel Tasarım: Erin İlkcan Aslan

Ses Koçu: Çağrı Hün

Reji Asistanı: Hazal Kadak Baki

Oyun Fotoğrafları: Volkan Erkan

Oyuncular: Betül Arım, Buket Gülbeyaz, Özlem Ulukan, Simel Aksünger, Zeliha Gürsoy