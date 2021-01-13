Onur Güvener anısına 18’inci öykü yarışması

Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü merhum Eren Güvener’in, 1998’de trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Onur Güvener adına, Uluslararası 118Y Lions Federasyonu derneklerinden Anadolu Yakası Kulübü’nün desteğiyle her yıl “Onur Güvener Öykü Yazma ve Anlatı Yarışması” düzenleniyor. Yarışmayla, 9-12 yaş arasındaki çocukların yazdığı öykülerle, trafik kazalarına dikkat çekmek, halkı aydınlatmak ve gençlerde trafik bilinci oluşturmak amaçlanıyor. Yazılan öykülerin ön jüri tarafından değerlendirileceği belirtilirken, sunumların bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Yarışmada eserleri jüri tarafından beğenilen 10 öğrenci, değişik armağanlarla ödüllendirilecek. Yarışmaya katılacak çocukların öykülerini en geç 28 Şubat’a kadar mail yoluyla filiztosyali@gmail.com adresine ulaştırması gerekiyor.