MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Onur Güvener anısına 18’inci öykü yarışması
ABONE OL
13.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Onur Güvener anısına 18’inci öykü yarışması

Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü merhum Eren Güvener’in trafik kazasında kaybettiği oğlu Onur Güvener adına düzenlenen öykü yarışmasının bu yıl 18’incisi yapılıyor

Onur Güvener anısına 18’inci öykü yarışması

Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü merhum Eren Güvener’in, 1998’de trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Onur Güvener adına, Uluslararası 118Y Lions Federasyonu derneklerinden Anadolu Yakası Kulübü’nün desteğiyle her yıl “Onur Güvener Öykü Yazma ve Anlatı Yarışması” düzenleniyor. Yarışmayla, 9-12 yaş arasındaki çocukların yazdığı öykülerle, trafik kazalarına dikkat çekmek, halkı aydınlatmak ve gençlerde trafik bilinci oluşturmak amaçlanıyor. Yazılan öykülerin ön jüri tarafından değerlendirileceği belirtilirken, sunumların bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Yarışmada eserleri jüri tarafından beğenilen 10 öğrenci, değişik armağanlarla ödüllendirilecek. Yarışmaya katılacak çocukların öykülerini en geç 28 Şubat’a kadar mail yoluyla filiztosyali@gmail.com adresine ulaştırması gerekiyor.

 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Son dakika hava durumu

    İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Son dakika hava durumu

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Son dakika! Adnan Oktar 9 bin 803 yıl ceza aldı ama... İşte çıkacağı tarih!

    Son dakika! Adnan Oktar 9 bin 803 yıl ceza aldı ama... İşte çıkacağı tarih!

    Sıradaki Haber