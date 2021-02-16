Oscar'ın Yabancıları 16 Şubat'ta İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, “En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki yapımlardan oluşan bir seçkiyi Oscar’ın Yabancıları adlı programla izleyiciye sunuyor.

Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Ücretsiz ve çevrimiçi

Oscar’ın Yabancıları programındaki filmler arasında yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yıllar sonra yeniden buluştuğu ve yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine olan Danimarka adayı Körkütük, Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan Elmalar, Ukrayna sinemasının parlak yönetmenlerinden Vasyanovych’in distopik dünyaya romantik bir mercekle bakan Atlantis, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, Kolektif yer alıyor.

Seçkide yer alan diğer aday filmler ise şöyle:

Fas’tan inanç üzerine bir kara komedi Bilinmeyen Aziz, Arjantin’den bir anne-kız ilişkisine odaklanan aile dramı Uyurgezerler, Fransa'dan emekliye ayrılmış iki kadının dokunaklı aşkını anlatan İkimiz, Ameen Nayfeh’in ilk uzun metrajı 200 Metre, İsrailli yönetmen Ruthy Pribar’ın ilk uzun metrajı Asia ve yönetmen Majid Majidi’nin yine çocukları başrole koyduğu Güneşin Çocukları.

OSCAR’IN YABANCILARI PROGRAMI

ASIA, 2020

6 Mart 21.00 - 8 Mart 21.00

Yönetmen: Ruthy Pribar

Oyuncular: Alena Yiv, Shira Haas, Tamir Mula

İsrailli yönetmenin bu ilk uzun metrajının odağında İsrail’de göçmen olarak yaşayan Rus bir anne kız var. Asia’nın tek anneliğinin, zor bir mesleğin getirdiği hayat mücadelesinin yanında kızı Vika’nın ölümcül hastalığıyla uğraşması gerekmektedir. Film hem farklı kuşaktan iki kadının arasındaki ilişki dinamiği ve cinsel arzularına bakıyor hem de bir erken ölüm hikâyesi anlatıyor. Ama bunu kolaycı, melodrama kaçmadan, mütevazı ve dikkatli bir yerden ele alıyor. Vika’yı, sevilen dizi Unorthodox’taki rolünden tanıdığımız Shira Haas oynuyor.

ELMALAR, 2020

28 Şubat 12.00 - 2 Mart 12.00

Yönetmen: Christos Nikou

Oyuncular: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou

Yunanistan’ın Oscar adayı hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori. Christos Nikou’nun bu ilk filminde bilinmeyen bir virüs var ve insanların beklenmedik bir anda hafızalarını kaybetmelerine sebep oluyor. Orta yaşlı Aris de bir gün otobüste, kim olduğunu veya neden o otobüste olduğunu hatırlamayarak uyanıyor. Sonrasında da devlet kliniğinde tanıdık birinin kendisini tanımasını, sahip çıkmasını bekliyor. Anıların, tarihlerin silindiği bir zamanda geçen, kara komedi kodlarıyla, stilize çekilmiş, ürkütücü ve dokunaklı bir pandemi hikâyesi.

KOLEKTİF , 2019

26 Şubat 12.00 - 28 Şubat 12.00

Yönetmen: Alexander Nanau

Oyuncular: Razvan Lutac, Mirela Neag, Catalin Tolontan

Romanya’nın adayı Kolektif, genel olarak Oscar’ın Uluslararası Film yarışmasında sık rastlanmayan belgesel türünde ve bu yılki seçkide türünün tek örneği. Bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı, onlarca masum insanın ölümüne sebep olan dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma davasını takip ediyor. 2015 yılında bir gece kulübünde çıkan yangınla başlayan bu trajik olaylar nefes kesici bir tempoda, ince bir kurguyla anlatılıyor. Ne kadar yerel gibi dursa da gerçeğin peşine düşme hikâyesiyle, gazeteciliğin aslında ne kadar kutsal bir meslek olduğunu hatırlatıyor.

UYURGEZERLER, 2019

28 Şubat 12.00 - 2 Mart 12.00

Yönetmen: Paula Hernández

Oyuncular: Erica Rivas, Ornella D'Elía, Marilú Marini

Arjantin adayı bu filmin merkezinde bir anne-kız ilişkisi var. Luisa kocası ve kızı Ana ile tatile gittikleri kayınvalidesinin yazlık evinde ergenliğe yeni adım atan Ana’nın uyurgezer olduğunu keşfeder. Ana flört meraklısı erkek kuzenini idare etmeye ve cinselliğinin sınırlarını öğrenmeye çalışırken, Luisa da evliliğini yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Üç farklı kuşağın bir araya geldiği bu aile buluşmasında saklı sırlar ortaya çıkar ve anne kız arasındaki ilişki zorlanır. Film, izleyiciyi el kamerasıyla ailenin ortasına sokarken, karakterlerinin psikolojisini aylak bir yaz mevsiminin içine yansıtmayı başarıyor.

KÖRKÜTÜK, 2020

20 Şubat 12.00 - 22 Şubat 12.00

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yıllar sonra yeniden buluştuğu bu film, yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine. Zamanında başarılı, sevilen bir lise hocası olan Martin’in hem işi hem evliliği yokuş aşağı gitmektedir. Doğumgününde dostlarıyla bir araya geldiklerinde bir karar alırlar: bu hayatta daha çok içmeleri gerekmektedir. “İnsan kanında yeterince alkolle doğmuyor” tezini kanıtlamak amacıyla içkinin dozunu arttırarak bunu bir deneye dönüştürürler. Enerjik kamerası, müthiş oyunculuklarıyla erkek olma halleri ve varoluşa dair şamatalı gözükse de, ağırlık bırakan bir komedi.

200 METRE, 2020

4 Mart 12.00 - 6 Mart 12.00

Yönetmen: Ameen Nayfeh

Oyuncular: Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik

Ameen Nayfeh’in bu ilk uzun metrajı, Ürdün’ün adayı. Mustafa, Batı Şeria Duvarı’nın ayırdığı, kendi Filistin tarafında, eşi ve ailesinden yalnızca 200 metre ötede yaşayan bir inşaat işçisidir. Oğlunun yaralandığını öğrendiği gün sınırdan geçişine izin verilmez. Bunun üzerine bir kaçakçının yardımıyla 200 kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıkmak durumunda kalır. Venedik Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan film hem Filistinlerin savaş gibi geçen gündelik hayatlarından bir kesit, hem de kara komedi tadında, eğlenceli bir yol filmi.

GÜNEŞİN ÇOCUKLARI, 2020

18 Şubat 12.00 - 20 Şubat 12.00

Yönetmen: Majid Majidi

Oyuncular: Ali Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei

1998’de İran’ın tarihteki ilk Oscar adaylığını üstlenen yönetmen Majid Majidi’nin yine çocukları başrole koyduğu filmiyle bir kez daha aday. Bu kez oto tamirde çalışan bir grup sokak çocuğunun, saklı bir hazineyi bulmak için okula kaydolmalarını ve hazine avlarını takip ediyor. İran’ın ailelerine bakmak için çalışmak zorunda olan 152 milyon işçi çocuğu temsil eden ve gerçek hayatlarında da sokakta yaşayan 12 yaşındaki Ali ve çetesi hikâyeye inanılmaz bir performans ve enerji katıyor. Gerçekçi, etkili bir dram.

ATLANTIS, 2019

22 Şubat 12.00 - 24 Şubat 12.00

Yönetmen: Valentyn Vasyanovych

Oyuncular: Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak

2025, Ukrayna. Rusya işgalinden sonra Donbas ve Kırım bölgeleri terk edilmiş, insan yaşamına uygun olmayan, atık ve mayınlarla kaplı bir çöle dönmüştür. Savaş sonrası travmasıyla, kayıp cesetleri bulmakla yükümlü asker Sergey, bölgede dengeyi sağlamak için gönüllü hizmet veren Katya ile tanışır. İlişkileri, aşkları bu kasvetli ortamı dönüştürüp, iyileştirebilir mi? Ukrayna sinemasının parlak yönetmenlerinden Vasyanovych’in çarpıcı bir görsel koreografiyle tasarladığı distopik dünyaya romantik bir mercekle bakıyor. Umutla trajedinin alaşımı bir dünya ve bu dünyanın parçası olan karakterleri inceliyor.

BİLİNMEYEN AZİZ, 2019

24 Şubat 12.00 - 26 Şubat 12.00

Yönetmen: Alaa Eddine Aljem

Oyuncular: Younes Bouab, Salah Ben Saleh, Bouchaib Semmak

Amine bir gün bir torba çalıntı parayı çölün ortasında bir tepeye gömer ve sahipsiz bir mezar süsü verir. Yıllar sonra cezasını doldurup hapisten çıkınca soluğu o tepede alır, ancak orası artık adı bilinmeyen bir azizin türbesi olmuştur. Yerel halkın para kazandığı, turistlerin şifa aradığı bir türbe. Amine’nin gizlice o türbeye girip sakladığı parayı yeniden “çalması” gerekmektedir. Fas’tan dini inanç ve bunun kapitalist sonuçları üzerine zeki, cesur ve düşündürücü bir kara komedi.

İKİMİZ, 2019

16 Şubat 12.00 - 18 Şubat 12.00

Yönetmen: Filippo Meneghetti

Oyuncular: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Emekli iki kadın olan Nina ve Madeline 20 yıl boyunca sürdürdükleri tutkulu aşklarını herkesten saklamışlardır. Madeleine’in çocukları Nina’yı karşı komşu olarak bilir. Aslında özgür ruhlu Alman bir tur rehberidir. Evlerini satıp Roma’ya taşınmanın hayali kuran bu çiftin karşı apartmanlar arası gidip gelen ilişkileri beklenmedik bir olayla sarsılır ve aşkları teste tabii tutulur. Fransa’nın adayı bir ilk film ve samimi yaklaşımıyla, Sukowa ile Chevallier’nin güçlü oyunculuklarıyla aşkın gücüne inanıyor, inandırıyor.