Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe

1861’de tahta geçen, Sultan Abdülaziz (1830-1876), Avrupa’ya ve imparatorluk dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı oldu. II. Mahmut’un (1785-1839) tahta geçişine dek, padişahlar sadece askerî seferler ve av partileri için Osmanlı başkentinden ayrılırlardı. Sultan Abdülaziz’in 21 Hazirandan 7 Ağustos 1867 tarihine dek Fransa, İngiltere, Belçika, Prusya ve Avusturya-Macaristan’ı ziyaret etmek için giriştiği ve 1863’teki Mısır seyahatini takip eden bu yolculuğu, Avrupai kurum ve gelişmelerden ilham alarak Osmanlı’nın reform projesini pekiştirmeyi hedefliyordu.

Serginin ilk bölümü, daha ziyade Sultan Abdülaziz’in Paris seyahatine odaklanarak, bu yolculukla örtüşen dönemin sanatsal, iktisadi ve siyasi bağlamı ile 1 Nisanda İkinci İmparatorluk başkentinde kapılarını açan 1867 Evrensel Sergisi’ne ve ona yansıyan Osmanlı-Mısır ilişkilerine dikkat çekiyor. Diğer Avrupa hükümdarları gibi, Sultan Abdülaziz de bu sergiye III. Napolyon’un daveti üzerine katılıyor. Ayrıca bu uluslararası sergide Osmanlı da diğer uluslar gibi yer alıyor; evrensel kültür ve « medeniyetler » buluşmasına katılıyordu.

Serginin ikinci ekseni, Fransız İmparatoru III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’nin 11-19 Ekim 1869 tarihleri arasında Osmanlı başkentinde geçirdiği bir haftaya odaklanıyor. Süveyş Kanalı’nın açılması, Sultan Abdülaziz ile Osmanlı’ya bağlı Mısır Hidivi İsmail Paşa’yı karşı karşıya getiren rekabet ve geri planda İngiliz-Fransız çekişmesi gibi bir siyasi bağlamın içine oturan bu ziyaret, Osmanlı İmparatorluğu için de yeni unsurlar taşımaktadır. İlk kez taç sahibi bir şahsiyet ve üstelik de bir kadın Osmanlı padişahına ziyarete geliyordu. Bir hafta boyunca, resepsiyonlar, şenlik ve galalar bu ziyaret vesilesiyle birbirini izler. Padişahın bu görkemli karşılaması birkaç hafta sonra Süveyş Kanalı’nın açılışının ihtişamıyla gölgelense de, Eugénie, Boğaziçi kıyılarında geçirdiği bu yolculuğun çarpıcı bir anısını, otuzdan fazla yıl sonra tahtan düşmüş bir imparatoriçe olarak içinde taşıyacak ve padişahlar kentine iki ayrı seyahat daha gerçekleştirecektir.



Sergiyi tamamlayan dönemin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, bizi bir yandan yolculukları boyunca padişah ve imparatoriçeye eşlik etmeye; diğer yandan da onların izlerini sürerken iki imparatorluk başkenti Paris ve İstanbul’un ihtişamını keşfetmeye davet ediyor.



Sergi 19 Şubat-14 Mart 2019 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç), 11.00-18.00 saatleri arasında (gösteri veya konser akşamları 19.30’a kadar) ziyarete açık olacaktır.

22 Şubat 14.00-16.30

NDS Gösteri Salonu

Fransız Enstitüsü ve İsis Yayınları iş birliği ile düzenlenecek toplantı

Sergi konusu çerçevesinde, Sinan Kuneralp, Aylin Koçunyan, Yves Bruley, Philip Mansel ve Éric Anceau gibi Türk ve yabancı araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek toplantıda şu başlıklar altındaki konular ele alınacaktır:

- Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ve Bu Seyahatin İç Politika Üzerine Yansımaları,

- Osmanlı Gözüyle İkinci İmparatorluğun Doğu Politikası,

- III. Napolyon ve Osmanlı İmparatorluğu: Türk-Fransız İlişkileri

- İmparatoriçenin Seyahatinin Uluslararası Bağlamı

Konser - Konferans

22 Şubat 2020 - 18.00-19.00

NDS Gösteri Salonu

Emre Aracı Sultan Abdülaziz'in Londra'yı ziyareti vesilesiyle Sultanın onuruna bestelenmiş olan Türk Kasidesi’nin ortaya çıkış öyküsünü, Londra’daki seslendirilişi ve Sultanın seyahatinin kültürel boyutlarını müzik örnekleri eşliğinde aktaracak. Piyanist Toros Can kendisine piyanoda eşlik edecek.