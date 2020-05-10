Perdeler evlerin salonunda açılıyor

Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında pek çok etkinlikler gibi dünyadaki ve Türkiye’deki tiyatrolar da yaklaşık iyi aydan fazla bir süredir izleyicilerine kapalı. Ancak insanların sanata daha çok ihtiyaç duyduğu bu süreçte aralarında Londra’daki The National Theatre, Shakespeare’s Globe ve Türkiye’den Dostlar Tiyatrosu’nun da yer aldığı pek çok tiyatro kurumu, oyunlarını online olarak sanatseverlerin salonlarına getiriyor. Bu pazar gününü tiyatro ile değerlendirmek isteyenler için birkaç öneri sıraladık...

‘Antony & Cleopatra’ - National Theatre

Simon Godwin’in yönettiği ve ilk olarak 2018 yılında The National Theatre’da sahnelenen “Antony&Cleopatra” önceki akşam tiyatronun Youtube hesabından ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştu. William Shakespeare’in 1607 yılında kaleme aldığı “Antony ve Cleopatra” eserinden uyarlanan oyunun başrollerinde Ralp Fiennes ve Sophie Okonedo yer alıyorlar. Oyunda Sezar ve katilleri ölür. Sezar’ın ölümüyle birlikte General Mark Antony ise Roma’nın diğer savunucularının yanında hüküm sürer. Ancak savaşın parçaladığı bir imparatorlukta Mark Antony, Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya büyük bir aşk yaşar. “Antony&Cleopatra”yı 14 Mayıs tarihine kadar izlenebilecek.

‘Tiyatro Öldü’ - Tiyatro Oyunevi

Mahir Günşiray’ın yönetmenliğini yaptığı Tiyatro Oyunevi’nin “Tiyatro Öldü” oyunu, önceki aylarda sanatçının Youtube hesabı aracılığıyla izleyicilerle buluştu. 2011’de sahnelenen oyunda, tiyatronun ölüm törenini Lorca, Genet, Handke, Çehov ve Shakespeare’in oyunlarının bazı bölümlerini de sahneye taşıyarak bir tiyatro şöleni aktarılıyor. Törene katılan kişiler, kendilerinin de içinde olduğu bu ölümü anlamaya çalışıyor ve dışarıda bunca ölüm, vahşet, yoksulluk ve kölelik varken içeriye hapsolmuş tiyatronun nasıl yayacağını tartışıyor.

‘Nâzım’a Armağan’ - İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, önceki günlerde Genco Erkal’ın tasarladığı, yönettiği ve rol aldığı “Nazım’ Armağan” oyununun kaydını Youtube üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı. Genco Erkal’ın Nâzım Hikmet’in şiirlerinden tasarladığı oyunda Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olca, Tilbe Saran, Sema Morizt Zeynep Tanbay ve Işık Yenersu yer almıştı. Ayrıca oyun, Nâzım Hikmet’in doğumunun 100’üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından Nâzım Hikmet Yılı ilan edilen 2002’de 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde gösterilmişti.

‘Macbeth’ - Shakespeare Globe

Shakespeare’s Globe’un gençler için yeniden uyarlandığı ve bu yıl sahnelenen “Macbeth”i, kurumun Youtube hesabı üzerinden gösterimde. Cressida Brown’un yönettiği oyun, Shakespeare’in 1606 yılına ait trajedisinde ortaya çıkan sadakat, cesaret ve suçluluk temalarını gençlerin daha iyi anlaması amacıyla yeniden uyarlandı. Oyunun konusu ise üç cadı Macbeth’e bir kehanette bulunur. Bu kehanete göre Macbeth, İskoçya kralı olacaktır. Ancak önünde tek bir engel vardır. O da Kral Duncan’dır. Lady Macbeth ile bir plan yaparak kralı öldürürler. Ancak yaşadıkları suçluluk peşlerini bırakmaz.

‘Trouble in Tahiti’ - Leeds Grand Theatre

Opera North’un ödüllü kısa operalar dizinde yer alan “Trouble in Tahiti” müzikali önceki gün operanın Youtube hesabı üzerinden paylaşıldı. Ross MacGibbon’un yönettiği oyunun kaydı ise 217’de Leeds Grand Theatre’daki gösterimine ait. Amerikalı besteci Leonard Bernstein’in librettosunu yazdığı oyun, ilk olarak 1952’de sahnelenmişti. 1950’lerde Sam ve Dinah bir banliyöde mükemmel bir hayat yaşıyordu. Ancak aralarında büyüyen kopukluklar ilerleyen zamanlarda bu ‘Amerikan Rüyası’na son vermeye başlar. Oyun, 1 Haziran tarihine kadar izleyenebilir. Ayrıca oyunun İngilizce İşaret Dili seçeneği de mevcut.