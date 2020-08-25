Red Bull BC One'da başvurular devam ediyor

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruya açık olacak.

Geçen yıl Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali dünyanın en iyilerini bir ara getirmişti. Zamanda geriye giden Redbull.com, başlıca karşılaşmaların videolarını da https://www.redbull.com/tr-tr/bc-one-dunya-finali-2019-mumbai-videolar katılımcılara referans olması için adresinde derledi.

Yeteneğine güvenen herkesin katılımına açık olan Red Bull BC One E-Battle’a başvuru yapacak katılımcılardan beklenen ise performanslarını gösteren videoları göndermeleri.

Başvuru yapmak için izlenecek adımlar ise aşağıdaki gibi

redbullbcone.comadresine gidin.

Red Bull BC One E-Battle portalına girin.

Yarışmacı profilinizi oluşturun.

Bir şarkı seçin ve onu indirin.

Videonuzu kaydedin.

Videonuzu portala yükleyin ve başvurunuzu tamamlayın.

Finalistler deneyimli jürinin oyları ile belirlenecek

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 B-Boy ve B-Girl 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou’nun oyları belirleyecek. Yarışmada seçilen bir B-Boy ve bir B-Girl ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma şansına sahip olacak.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi ise redbullbcone.com adresinde.