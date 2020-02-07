07.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Sinefillerin seçimi ‘Acı ve Zafer’ oldu
17. Uluslararası Sinefil Topluluğu Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Pedro Almodovar imzalı “Acı ve Zafer / Pain and Glory” kazandı.
En İyi Yönetmen ödülünün sahibi “Portrait of a Lady on Fire”la Céline Sciamma oldu. Dünyanın dört bir tarafından seksenin üzerinde sinema tarihçisi, sinema yazarı, akademisyen ve gazeteciden oluşan Uluslararası Sinefil Topluluğu (ICS) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl ödül veriyor.