Türk sinemasının en iyi filmi seçildi

Ahmet Can Çakırca, Ahmet Katıksız, Ali Ercivan, Aslı Cihan Filiz, Banu Sıvacı, Berke Göl, Çiğdem Mater, Esin Küçüktepepınar, Evrim Kaya, Güvenç Atsüren, Hakan Bıçakcı, Hasan Cömert, Kaan Ege, Melis Behlil, Murat Emir Eren, Nil Kural, Osman Özcan, Ozan Açıktan, Ömür Atay, Selin Gürel, Şenay Aydemir ve Yeşim Burul’un katılımıyla hazırlanan listenin ilk sırasında Nuri Bilge Ceylan‘ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”sı yer aldı. Listenin ikinci sırasında Yılmaz Güney’in imzasını taşıyan “Umut” yer alıyor. Onu Altın Palmiye ödüllü “Yol” takip ediyor.

Listenin ilk 10 filmi

1. “Bir Zamanlar Anadolu’da” - Nuri Bilge Ceylan

2. “Umut” - Yılmaz Güney

3. “Yol” - Yılmaz Güney, Şerif Gören

4. “Vesikalı Yarim” - Ömer Lütfi Akad

5. “Sevmek Zamanı” - Metin Erksan

6. “Anayurt Oteli” - Ömer Kavur

7. “Masumiyet” - Zeki Demirkubuz

8. “Susuz Yaz” - Metin Erksan

9. “Aaahh Belinda” - Atıf Yılmaz

10. “Kader” - Zeki Demirkubuz