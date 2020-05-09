09.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ünlüler ‘Harry Potter’ okuyor
“Harry Potter” ve “Fantastik Canavarlar” serilerinin resmi internet sitesi olan Wizarding World, önceki gün sosyal medya hesabı aracılığıyla aralarında Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Dakota Fanning ve David Beckham’ın da yer aldığı pek çok ünlünün “Harry Potter” serilerini okumaya başladığını duyurdu.
J.K. Rowling’in salgın süresince insanlara destek olmak için başlattığı proje kapsamındaki okumaların ilkini ise 2001-20011 yılları arasında çekilen “Harry Potter” filmlerinde Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe gerçekleştirdi. Radcliffe, serinin ilk kitabı “Harry Potter ve Felsefe Taşı”nın ilk bölümü “Sağ Kalan Çocuğu” takipçilere okudu. İnternet sitesi düzenli olarak ünlülerin okuduğu bölümler yayınlayacak.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.