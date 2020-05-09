Ünlüler ‘Harry Potter’ okuyor

J.K. Rowling’in salgın süresince insanlara destek olmak için başlattığı proje kapsamındaki okumaların ilkini ise 2001-20011 yılları arasında çekilen “Harry Potter” filmlerinde Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe gerçekleştirdi. Radcliffe, serinin ilk kitabı “Harry Potter ve Felsefe Taşı”nın ilk bölümü “Sağ Kalan Çocuğu” takipçilere okudu. İnternet sitesi düzenli olarak ünlülerin okuduğu bölümler yayınlayacak.