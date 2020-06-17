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17.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ursula K. Le Guin’den ‘Yazma Üzerine Sohbet’

Başta bilim kurgu olmak üzere pek çok türde eser kaleme alan yazar Ursula K. Le Guin’in  “Yazma Üzerine Sohbetler” adlı kitabı Metis Yayınları etiketiyle ve Özde Duygu Gürkan’ın çevirisiyle okurla buluştu.

Ursula K. Le Guin’den ‘Yazma Üzerine Sohbet’

Yazar David Naimon’un Le Guin’le yaptığı söyleşilerden oluşan kitap, ilk olarak 2018 yılında Amerika’da yayımlandı. Eser, önceki yıl ise Amerika merkezli Locus isimli aylık bir derginin bilim kurgu ve fantezi türünde her yıl verdiği Locus Ödülü’nü aldı. Kurmaca, şiir ve kurmacadışına odaklanan üç ayrı söyleşiden oluşan bu sohbetlerde, yazar yazmanın zorluklarını, kazanımlarını, inceliklerini ve önemli noktalarını anlatıyor. Ayrıca kitap, yazma zanaatının teknik detaylarından dilin ahlaki meseleleri yansıtma ve kullanma biçimlerine, yazının ritminden şiirin müziğine, yayıncılık piyasasından kadın yazarların edebi kanondan dışlanmasına, “öteki”nin perspektifinden yazmaktan siyaset, bilim ve doğaya uzanan geniş bir yelpazeyi de okura sunuyor.

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