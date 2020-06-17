Ursula K. Le Guin’den ‘Yazma Üzerine Sohbet’

Yazar David Naimon’un Le Guin’le yaptığı söyleşilerden oluşan kitap, ilk olarak 2018 yılında Amerika’da yayımlandı. Eser, önceki yıl ise Amerika merkezli Locus isimli aylık bir derginin bilim kurgu ve fantezi türünde her yıl verdiği Locus Ödülü’nü aldı. Kurmaca, şiir ve kurmacadışına odaklanan üç ayrı söyleşiden oluşan bu sohbetlerde, yazar yazmanın zorluklarını, kazanımlarını, inceliklerini ve önemli noktalarını anlatıyor. Ayrıca kitap, yazma zanaatının teknik detaylarından dilin ahlaki meseleleri yansıtma ve kullanma biçimlerine, yazının ritminden şiirin müziğine, yayıncılık piyasasından kadın yazarların edebi kanondan dışlanmasına, “öteki”nin perspektifinden yazmaktan siyaset, bilim ve doğaya uzanan geniş bir yelpazeyi de okura sunuyor.