Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Şubat Ayı Çevrimiçi Etkinlikleri

23 Şubat 2021 Salı

Uzak Mesafeli Yakın Okumalar

Franz Kafka – Dönüşüm



Dünya edebiyatında çok az kitap okurunda Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü kadar sıra dışı bir ilgiye, endişeye ve hazza yol açmıştır. Kafka'nın kitabın kendinden bile ünlü ilk cümlesinden itibaren neredeyse rahatsız edici bir sakinlik ve sadelikle ele aldığı Gregor Samsa'nın akıldışı ama gerçekçi hikâyesi, yalnızca edebiyat eleştirmenlerini değil popüler kültürden felsefeye, siyasetten psikolojiye dek sosyal bilimlerin hemen her alanını derinden etkilemiştir. Modernist edebiyatın en önemli örneklerinden biri olan Dönüşüm, aynı zamanda Sanayi Devrimi'nin yol açtığı para ekonomisinin insan yaşamı üzerindeki sarsıcı yönlerini de gözler önüne serer.

23 Şubat Salı günü saat: 18:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak söyleşide Dönüşüm'ün alegorik öyküsünü, Franz Kafka'nın hayatını, yaşadığı dönemin esere etkilerini ve kaçınılmaz olan “dönüşüm”ün sebep ve sonuçlarını da çerçeveleyecek bir bakış açısıyla bugün insanlığın içinde bulunduğu koşullar da dikkate alarak konuşulacak.

Türk dili ve edebiyatı uzmanı Dr. Erkan Irmak’ın hazırlayıp sunduğu, Yapı Kredi Yayınları’nın Türk ve dünya edebiyatının klasikleşmiş modern yapıtlarını odağına alan söyleşi dizisi “Uzak Mesafeli Yakın Okumalar” her ay farklı bir yapıta odaklanıyor.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba

Anadolu Uygarlıkları Konferansları

“Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem”



Tüpraş ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle 2011 yılında başlatılan “Anadolu Uygarlıkları” Kitap Serisi kapsamında düzenlenen Anadolu Uygarlıkları Konferansları’nda bu ay, Antikçağ’da Anadolu’ya damgasını vuran güçlü Pers İmparatorluğu ele alınacak.

Yaklaşık 200 yıl boyunca Anadolu’nun büyük bir kısmına hâkim olan Persler, birbirinden farklı kültür ve toplumların barış içinde bir arada var olabildiği bir imparatorluk kurmuşlardır. Oluşturdukları satraplık (valilik) sistemiyle Anadolu halkları, Perslerin hoşgörüsü çerçevesinde yönetilmişler ve kendi kimliklerinden ödün vermemişlerdir. Pers ve Anadolu halklarının yaşam biçimleri, bir sentez oluşturmuş ve “Anadolu-Pers” olarak adlandırılan bu kültürün yansıması, başta arkeolojik eserler olmak üzere, sanatın diğer alanlarında da kendini göstermiştir.



Dizinin altıncı kitabı olan, Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem kitabı vesilesiyle, dizinin editörü Nihat Tekdemir’in moderatörlüğünde düzenlenecek konferansa Daskyleion Antik Kenti kazı başkanı Prof. Dr. Kaan İren konuk olacak. “Akhaimenid dönemde Daskyleion” üzerine bir konuşma yapacak olan Prof. Dr. İren, avcılığa ve bitkilere meraklı, kendi heykeltıraşlık üslubunu yaratmış, ilk posta teşkilatını bünyesinde barındıran Persler’in oluşturduğu çokkültürlü toplum yapısını anlatacak.

Kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak amacıyla hazırlanan “Anadolu Uygarlıkları” serisi toplam 12 kitaptan oluşan ve Anadolu’da yaşamış medeniyetlere dair en güncel araştırmaları bir araya getiren bir külliyat sunuyor. Projenin hayata geçirilmesinden dokuz yıl sonra kitaplar, daha geniş bir okur kitlesinin de yararlanması için yenilenen tasarımları ve güncellenen içerikleriyle yeniden yayımlanıyor.

24 Şubat Çarşamba günü saat: 18:00’da herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar

Yaşar Kemal’i Anıyoruz:

Masalların sesi, doğanın nefesi



Türk edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal’i yitireli altı yıl oldu. Vefatının yıl dönümü dolayısıyla 28 Şubat Pazar günü saat: 18:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak söyleşide tüm eserleri YKY’den yayımlanan ustayı yine YKY’nin iki değerli yazarından, Faruk Duman ve İnan Çetin’den dinleyeceğiz. Duman ve Çetin, Yaşar Kemal’in bir yazar olarak doğayla ve masallarla kurduğu ilişkiyi tartışacaklar.

Yaşar Kemal’in yapıtında doğa, insan kadar önemli bir yer tutar; doğayı, anlattığı yaşantının bir parçası, hikâyesinin sesi, nefesi kılar usta yazar. Onun romanlarında sesi doğa kadar gür çıkan bir başka unsur da söylenceler, masallardır. Bazen halk söylencelerini yeniden yorumlar. Başka zaman, çocukluğunun masallarının düşlerinde bıraktığı renklerden yepyeni, büyüleyici bir atmosfer yaratır. İnan Çetin ve Faruk Duman, Yaşar Kemal’in doğa ve söylencelerle kurduğu bu dolaysız ilişkiden günümüze uzanan zincirin önemli birer halkası. Böylesi bir ilişki, Çetin’in özellikle “Kureyş’in Kurtları” adlı öykü kitabında, Duman’ın kısa bir süre önce ikinci kitabı yayımlanan “Sus Barbatus!” romanında hayli belirgin. İki yazar Yaşar Kemal’in kendileri üzerindeki etkisinden ve birbirlerinin metinleriyle Yaşar Kemal’in yapıtları arasında gördükleri akrabalıktan bahsedecekler.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.