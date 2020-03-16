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16.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Yerel Ötesi İş Birlikleri’nde sanatçılar bir arada

Connect for Creativity projesi kapsamında 12 Mart’ta Londra, Furtherfield’da açılan ‘YerelÖtesi İş Birlikleri’ başlıklı sergi; Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

‘Yerel Ötesi İş Birlikleri’nde sanatçılar bir arada

British Council tarafından yürütülen, Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen Connect for Creativity projesi kapsamında düzenlenen ‘YerelÖtesi İş Birlikleri’ başlıklı sergi, 12 Mart’ta Londra’nın en uzun süredir varlığını devam ettiren sanat ve teknoloji merkezi Furtherfield’da açıldı. 13 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek sergide sanatçılar Theo Prodromidis, Ioana Man, Yağmur Uyanık, Emmy Bacharach, Tamara Kametani ve Georgios Makkas tarafından hazırlanan eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona uzanan çok farklı araç ve teknolojilerden yararlanarak yaratıldı. 

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