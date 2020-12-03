03.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Yılın son seçkisi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4-24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor.
Yüksek Katkıda Bulunan Tema Sponsoru Zorlu Holding desteğiyle gerçekleşen 39. İstanbul Film Festivali’nin “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı, Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alıyor. Yarışma kapsamında 5 bin euro para ödülünü kazanacak film Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.