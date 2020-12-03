Yılın son seçkisi

Yüksek Katkıda Bulunan Tema Sponsoru Zorlu Holding desteğiyle gerçekleşen 39. İstanbul Film Festivali’nin “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı, Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alıyor. Yarışma kapsamında 5 bin euro para ödülünü kazanacak film Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.