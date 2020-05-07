Diferansiyel Nedir, Nasıl Çalışır? Araçlarda Diferansiyel Kilidi Ne İşe Yarar?

Diferansiyel sistemi araçlarda en önemli sistemlerden biridir. Pek çok tipte diferansiyel vardır. Araçlardan araçlara diferansiyel tipleri değişmektedir.



Diferansiyel Nedir?



Aks ile tekerler arasında ki denge sağlayıcısına diferansiyel denir. Diferansiyel araçlarda ki en önemli parçalardan biridir Aracın arka tarafında bulunan bir sistemdir. Arka tekerleklerin farklı şekilde dönmesini sağlar. Ayrıca diferansiyel ile birlikte tork dengesi de sağlanmaktadır. Diferansiyelin araçlarda çok çeşitli görevleri bulunmaktadır. Diferansiyel araçların virajlarda dönerken eğimini düzenler ve araçların devrilmemesini sağlar. Bu yüzden araçlarda diferansiyel sistemi oldukça önemlidir. Diferansiyel kısaca araçlarda dönüşün başarılı bir şekilde olmasını sağlayan kilit sistemdir.



Diferansiyel Nasıl Çalışır?



Diferansiyelin çalışma mantığı vardır. Motor ve şanzımandan veri alır. Motor ve şanzımandan aldığı verileri tekerleklere iletir ve tekerleklerin dönmesini hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlar. Ayna dişlerin de bu sayede dönmesini sağlamaktadır.



Araçlarda Diferansiyel Kilidi Ne İşe Yarar?



Araçlardaki diferansiyel kilidi tekerleklerin aşınmasını engeller. Araçların virajlarda devrilmemesini diferansiyel kilidi sağlamaktadır. Diferansiyel kilidi araçların yol tutuşunda oldukça etkilidir. Yol tutuşunun iyi olmasını sağlayan diferansiyel kilidi her araç için en önemli parçalardan biridir. Araçlarda diferansiyel kilidi tekerleklerin aynı hızda dönmesini sağlamaktadır. Ayrıca diferansiyel kilidi motordan gelen tüm verileri eşit bir şekilde işler ve bu şekilde torka oradan da tekerleklere iletir. Özellikle zor zeminlerde araçların patinaj ettiği durumlarda diferansiyel kilidi devreye girer. Diferansiyel kilidi şaft sistemini kilitler ve bütün tekerleklerin aynı hızda dönmesini sağlar.