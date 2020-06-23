MAX ailesinin büyük üyesi TMAX TECH MAX

MAX ailesi XMAX 125, XMAX 250, XMAX 400 VE TMAX Tech Max ile ailenin her üyesinin günlük yaşamın daha kolay ve daha üretken olmasını sağlıyor. Gençler XMAX 125 VE XMAX 250 ile şehir yaşamını özgürce yaşarken ebeveynler XMAX 400 VE TMAX Tech MAX ile günlük rutinlerini kolaylıkla ve keyifle gerçekleştiriyor. Nesilleri büyüten MAX ailesinin DNA'sı tarafından şekillenen 2020 model TMAX Tech MAX, hem teknolojik üstünlükleri hem de çevreci yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl itibari ile dikkat çekici yeniliklerle piyasaya sunulan TMAX Tech MAX, karizmatik, özgürlüğüne düşkün büyüklere sürüşün tadını keyifle çıkaracakları özellikler sunuyor.

EU5 uyumlu motor ile çevre hassasiyeti

TMAX Tech MAX’in en dikkat çekici özelliği çevreci performansı. Düşük emisyon ve daha az karbon salınımı ile çevreye daha az zarar veren EU5 uyumlu yeni motoru ile TMAX öncekinden farklı bir yanma odası şekline sahip. Emme ve egzoz supabı zamanlaması da iyileştirildi ve daha büyük, 27 mm'lik emme supapları takıldı. Yeni 12 delikli enjektör, hava emiş yolunun alt kısmına yerleştirilerek, artık yakıt damlacıklarını doğrudan emme supabının arka tarafına püskürterek yanma verimliliğini artırıldı. Emisyonları azaltmak için egzoz sisteminde, platin ve rodyum elementlerinin kullanıldığı ön ve arka katalitik konvertörler bulunuyor. Ayrıca 360 derece ateşleme aralığı olan TMAX, net ve saf sesi ile ses kirliliğini de önlüyor.

TMAX Tech MAX ise sınıfındaki en sportif ve en yüksek donanımlı model...

TMAX daha güçlü, daha yüksek hacimli 560 cc 2 silindirli motor ile sürüş performansını artırıyor. Bu motor yeni haﬁf alüminyum dövme pistonlar ve yeni tasarlanmış biyel kollarına sahip. Motor hacmindeki bu artış için silindir çapı 2 mm artırılarak 70 mm'ye çıkarıldı. Hacimdeki artış yüzde 6 olmasına rağmen, yeni motorun hareketli parçaları eskiye göre yalnızca yüzde1 daha fazla ağırlığa sahip. İki silindir arasında bulunan, yatay olarak karşılıklı piston dengeleme mekanizmalı 360 derece krank miline sahip TMAX motoru, maxi scooter sınıfındaki en haﬁf, en akıcı ve en kompakt motorlardan biri. Boyutunun küçük olması da daha fazla depolama kapasitesi için boş alan yaratıyor.

Optimize edilmiş süspansiyon ayarları

Yeni TMAX'te, haﬁf ve çevik yol tutuş, güçlü çekiş ve kendinden emin, yere sağlam basan bir his elde etmeye odaklanmış, iyileştirilmiş ön ve arka süspansiyon ayarları bulunuyor. TMAX Tech MAX, sportif scooter sınıfındaki en gelişmiş süspansiyon sistemine sahip ve yüksek kaliteli siyah renkte, 41 mm ters ön amortisörler bulunuyor. Bu motosiklet tipi amortisörler şehir içinde ve dışında sağlam yol tutuşu, hassas manevra kabiliyeti, üstün performans ve konfor sunuyor.

Yere daha kolay ayak basma

Yolcu konforu ve rahatlığını ön planda tutan tasarımcılar arka kuyruğu inceltti. Bu da yolcu açısından ergonomiyi iyileştirerek TMAX'e binmeyi ve inmeyi kolaylaştırıyor. Yeniden tasarlanan arka bölüm ve yeni gövde panelleri ayaklıklara erişimi kolaylaştırarak yolcunun daha rahat ve keyiﬂi bir sürüş yapmasını sağlıyor.

Açık düzlüklerde heyecan verici hızlanma

Yamaha D-MODE elektronik kontrol teknolojisi, sürücünün farklı koşullarda kontrol ve performans özelliklerini iyileştirmek için motor çalışma modlarını hızla ayarlayabilmelerini sağlıyor. Bu iki seviyeli sistem, YCC-T (Yamaha Çip Kontrollü Gaz Kelebeği) ile birlikte çalışarak sürücüye şehir içinde sürüş için daha kolay ve yumuşak bir güç dağılımı sunuyor. Sürücüler, sportif modu seçerek açık düzlüklerde heyecan verici bir hızlanma için 560 cc motorun üstün performansından yararlanabiliyor.

Akıllı Anahtar ile anahtarsız çalıştırma.

Yamaha'nın "Akıllı Anahtarlı" anahtarsız çalıştırma sistemi, TMAX sürücülerinin Akıllı Anahtarı üzerlerinde taşıdıkları sürece motoru çalıştırabilmelerini, sele ve diğer bölmelerin kilidini açabilmelerini ve ana sehpayı kilitleyip açabilmelerini sağlıyor.

Daha ince ve sportif gövde tasarımı.

Yeni TMAX'in yeni gövde tasarımında değişim çok net görülüyor. Parçası olduğu ailenin efsanevi görüntüsünü koruyan tasarıma, daha agresif bir duruş ve sportif bir karakter katan çok önemli yeni özellikler de eklendi. Yamaha tasarımcıları, scooter'ın yola doğru keskin yönlendirme hissi veren orijinal simetrisini koruyarak daha çevik bir görünüm elde ettiler. Özel "bumerang" tipi yan kaplama, üretilen tüm TMAX modellerinin ilk baştan beri temel bir öğesi Yeni ön paneller bumerang şeklini tamamlıyor ve daha keskin ve ince olan yan kapaklar 2020 modeline efsanevi statüsünü yansıtan daha güçlü bir duruş katıyor. Dinamik görüntüsüne büyük katkısı olan önemli bir tasarım özelliği, tarzı yenilenmiş panellere tam olarak entegre edilmiş olan kompakt yeni LED ön sinyaller. TMAX selesinin altında bir adet tam boy kask veya iki adet yarım kask alabilen büyük, aydınlatmalı bir saklama bölmesi bulunuyor.