Şaft Nedir? Araçlarda Şaft Ne İşe Yarar, Görevleri Nelerdir?

Şaftlar, vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ilettikleri için önemli mekanik aksamalardır. Kırılması, bozulması durumunda aracın yoldan çıkıp, kaza yapma oranı yüksektir. Bu nedenle şaftların kaliteli ve sağlam üretilip, araca takılmalarına dikkat etmelisiniz.



Şaft Nedir?



Vites kutusu çıkış milinden alınan hareketi diferansiyele iletebilmek için kullanılan ara mile şaft deniliyor. Şaft, kardan mili adı olarak da biliniyor. Kısaca, şanzımanı diferansiyele bağlayan mekanik parça da denilebilir.



Şaft, esnek bir yapıya sahiptir ve yapısı itibariyle çoğunlukla arkadan itişli araçlarda kullanılır. Engebeli yollarda şanzıman düz konumunu sürekli koruyabilsin diye, şaft esnek yapıda üretiliyor. Araca ekstra yük bindirmemek için içi boş çelik boru şeklindedir. Araçta sarsılma olmaması için şaftın düzgün ve balansı alınmış olmasına dikkat etmelisiniz.



Araçlarda Şaft Ne İşe Yarar?



Şaft, şanzımanın çıkış milinden aldığı hareketi diferansiyel kutusuna iletiyor. Şanzımanın torku, diferansiyele, oradan da aks milleri ve tekerleklere iletiliyor. Güç aktarımları ve bu gücün tekerleklere iletilmesinde önemli bir rolü bulunuyor.



Şaft, yerleştirildiği konum bakımından burulma ve titreşimlere maruz kalabiliyor. Önlem olarak bağlantı uç kısımlarına kauçuk damperli takozlar yerleştiriliyor. Böylece dönüş hızlarında ses kesiliyor ve motorun ömrü uzuyor.



Şaftın Görevleri Nelerdir?



- Vites kutusuyla diferansiyel arasında bağlantıyı sağlıyor.

- Vites kutusunda oluşturulan tork veya hızın diferansiyele, oradan da aks ve tekerleklere aktarılmasını sağıyor.

- Değişken yol ve yük durumlarına göre vites kutusu ve diferansiyel arasında esnek olarak çalışıyor.