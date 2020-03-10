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10.03.2020 - 15:02 |

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte mahkeme çocuğun durumunun ne olacağıyla ilgili Av. Ayet Metehanoğlu Mete konu hakkında bilgilendiriyor.

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanma halinde en büyük sorun çocuğun velayetinin kimde kalacağıdır. Kimi zaman boşanma davası açıldıktan sonra ebeveynlerin çocuğun velayetini almak istemeleri çocuğun menfaatini düşündükleri için değil, birbirlerine zarar vermek için olduğu da görülmektedir. Taraflar her ne kadar velayet durumunu çatışmaya dönüştürse de velayet hakkında karar verecek olan hakimdir. Hakim çocuğun velayeti konusunda geniş taktir yetkisine sahiptir. Yerel mahkeme hakimi, karar verirken müşterek çocuğun üstün menfaatini düşünerek karar vermektedir.

Yerel mahkeme velayetin kime bırakılacağına karar verirken, tarafların ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğun yaşını, ihtiyaçlarını, hata çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ve durumda ise çocuğun isteğini de göz önünde bulundurmaktadır.

Türk hukukunda uygulamada 3 yaşa kadar çocuğun anne şevkatine muhtaç olduğu düşünülerek velayet anneye verilmektedir. Ancak bu bir kıstas değildir. Anne hastaysa, çocuğu ihmal edecek ise veya başka durumların varlığı halinde çocuk küçük de olsa velayeti babaya da verilebilmektedir. Toplanan deliller ve alınacak uzman raporları doğrultusunda velayete ilişkin karar verecek olan kişi davayı yürüten hakimdir.

Velayet konusunda en önemli husus; çocuğun üstün yararıdır. Çocuk maddi manevi kimin yanında daha iyi şartlara sahip olacaksa velayeti ona verilir.

Çocuğun üstün menfaati derken genellikle küçük ve bakıma muhtaç çocuklarda çocuğun gelişimi, ahlakı, eğitimi, üstün menfaati gözetilerek gerekirse uzman bir pedagog görüşü alınarak çocuğun velayet durumu düzenlenir.

Evlilik birliği içerisinde anne ve babanın velayet hakkı ortaktır. Boşanma halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğun velayeti taraflardan sadece birine verilir. Ancak ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler sebebiyle boşanma sonrasında ortak velayet kararı verilir hale gelmiştir.

Ortak velayet tarafların boşandıktan sonra müşterek çocuğun eğitimi, öğretimi, bakımı, korunması vs. gibi tüm konularda eşit hakka sahip olması demektir. Her ne kadar ortak velayet Türk Medeni Kanunumuzda yer almasa da uygulamada sıkça görülür hale gelmiştir. Bizim düşüncemizde velayetin ortak olmasının çocuğun gelişimi açısından daha yararlı olacağı yönündedir. Çocuk ortak velayet halinde kendini yalnız hissetmeyecek, çocuğun gelişimini daha olumlu yönde etkileyecektir.

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