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03.02.2020 - 11:19 |

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme önerisi

Kışın sık sık hastalanan çocukların aslında en büyük sorunu, bağışıklıklarının zayıf olması. Bu nedenle çocukluk çağında doğru bir beslenme biçimi benimsemek, hem enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede hem de bağışıklığı güçlendirmede etkin rol oynuyor. Peki, çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılabilir? Çocuğun bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler nelerdir? İşte anne-babalara 9 öneri...

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme önerisi

Çocukluk çağında hastalığa yakalanma nedenleri arasında alerjiler, kronik rahatsızlıklar ve immün sisteminin yetersiz çalışması önemli bir yer tutuyor. Enfeksiyonlarla mücadelede etmek için de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Akkuş, çocuklarda vücut direncinin artırılması için önemli önerilerde bulundu:

İçtiğiniz her sigara çocuğunuzu hasta ediyor

Yaşamın ilk 5 yılında, normal bir immün sisteme sahip olan çocuklar, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde yılda 6-8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Sigara dumanına maruz kalmak, üst-alt solunum yolları ve orta kulak enfeksiyonları sıklığında ciddi artışa neden oluyor. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu ya da 1-2 kez basit gastroenterit görülebiliyor. Bu durum çoğu zaman ebeveynlerin endişe ile doktora başvurmalarına yol açıyor. Ancak kreşte bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak, yaygın risk faktörlerinden ve solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını yılda 10-12 atağa kadar artırabiliyor.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme önerisi

Çocuğun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için…

-Yenidoğan döneminden itibaren tüm aşılarını yaptırın.

-İlk 6 ay sadece anne sütü verin, en az 2 yaşın sonuna kadar da anne sütü verebilirsiniz.

-Düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın.

-Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin.

-Rafine olmuş ve raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak durmasını sağlayın.

-Bol sıvı tüketmesini sağlayın.

-Yeterli ve düzenli uykuyu ihmal etmeyin.

-Sigara dumanından uzak tutun.

-Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın.

-Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutmaya çalışın.

-Mevsimine uygun giydirin.

-Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme önerisi

Hangi besinler güçlü bağışıklık sistemi için gerekli?

1-Sebzelerden; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak, soğan, sarımsak…

2-İçerdiği Omega 3 yağları ile balık…

3-Meyvelerden; portakal, mandalina, limon, elma ve içerdiği C vitamini sayesinde kivi…

4-Yoğurt ve kefir gibi içerdikleri probiyotikler ve prebiyotikler ile mayalı besinler…

5-Karides, mantar, dana - kuzu ciğeri, somon ve selenyum içeriği ile ton balığı…

6-A vitamini içeriğiyle; greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızılahana, pancar, kırmızıturp, yaban mersini ve böğürtlen…

7-E vitamini içeriğiyle; kuruyemişler, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzeler…

8-Çinko içeriğiyle kırmızı et, yumurta, süt ve bakliyatlar…

9-Kara mürver, kuşburnu, ıhlamur ve ekinezya, doğrudan antiviral aktivite gerçekleştirirken bakterilerin yayılmasını önler ve soğuk algınlığını engeller.

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