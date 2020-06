Mavi Dokunuşlar

Deniz kenarında konumlanan bir şehirde büyüyenler bilirler, sonrasında denizin olmadığı bir yerde yaşayamıyorsunuz. Aslında hayatınızı şekillendiren en önemli etmenlerden biri siz fark etmeden büyüme sürecinizde ruhunuza işlenmiş oluyor. Diğer etken unsur olan aile ortamı da beraberinde önemli. Şu an bulunduğum konumun iki temel taşı bunlar ve fark etmeniz için geriye dönüp hayatınıza göz atmanız gerekiyor.

Akdeniz’de, Antalya’da başladım hayata, 1986 yılında. Ailede tüm kadınların çalışıyor olduğu, özgür bir ortamda, sevgi ile büyüdüm. Okumak, bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek o akışın içinde olağan, doğal bir süreçti. Yanı sıra sevginin de ne kadar güçlü bir bağ olduğunu çevrenizde benzer süreçleri yaşayan tanıdıklarınızı dinlediğinizde fark edebiliyorsunuz. Anne ve babası küçük yaşta ayrılmış çocuklardan bahsediyorum. Ailemde bu durum öncesi ve sonrası o kadar sevgi dolu atlatıldı ki, sonunda bir anne ve babanın çocuklarını her durumda, her açıdan nasıl özenle koruyabileceğine şahit oluyorsunuz.

Hayatta bazen de hiç beklemediğiniz deneyimler yaşamak durumunda da kalabiliyorsunuz, sevdiğiniz bir yakınınızı kaybetmek gibi. İçinde bulunduğunuz o an çok yoğun geçiyor ve aslında sadece o kişi ile yaşadığınız anlar size dayanma gücü veriyor, yine sevgisi sizi güçlü tutuyor, kendisi fiziken yanınızda olmasa bile. Söz konusu kişi benim hayatımda annem’di, on altı yaşımdayken kendisini kanser hastalığı nedeni ile kaybettim. On altı yıl aslında çok fazla zaman sayılmaz ama yılların dolu dolu geçmesi ve içlerine çok sayıda güzel anı sığdırmak yine annemin elindeydi. Böylece o yoğun sürecin üstesinden gelebiliyorsunuz, güzel hatıralarınız size teselli veriyor oluyor. Bu seviyede sevgiye doymuşluk, getirdiği gücün yan ısıra, hayatım boyunca her adımımda güvenle, cesaretle, rahat, korkusuz ilerlememi sağladı, sağlıyor.

Hayata siz de sevgiyle bakmayı öğrenmiş oluyorsunuz ve bambaşka bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Birçok yazı, makale çocuk yaşlarda edinilen deneyimlerin öneminden bahseder. Olumlu ve olumsuz anlamda, fark etmeden deneyimlediklerinizin tümü, hayatınız boyunca sizin ile birlikte geliyor. Kendi çocukluğumda bu açıdan şanslıydım, sevginin gücünün farkındayım, bu yüzden her fırsatta bu güç ile dokunabildiğim kadar insanın hayatına dokunmaya çalışıyorum. Etkisi bir damladan, yansıma etkisi ile renkli görünen mavi bir damla diyelim, okyanusların oluşumu gibi, her yaş grubu ile çok rahat iletişim kurabiliyorum, çünkü herkesi içtenlikle dinliyorum, anlaşıldıklarını onlara hissettiriyorum ve birlikte vakit geçirdiğimizde rahat olduklarını görebiliyorum.

Maalesef günümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi insanların birbirlerini dinlememesi, dolayısı ile birbirlerini anlayamaması ve sonuç olarak da anlaşılamadıklarını düşünmeleri. Bu dinlenme ve anlaşılma hissi, anne karnında bebek için de aynı, ileri yaşlarda bulunanlar için de. Çok basit ve temel iki olgu aslında, sevgi ve dinlemek. İki taraf için de açtığı kapıları, kurduğu bağı gördüğünüzde inanamayacaksınız.

Başlangıçta bahsettiğim iki temel taş ve sonrasında anlattığım iki olgu, hayatımın her aşamasını şekillendirdiği gibi, öğrenim ve mesleki hayatımı da yönlendirdi. Bugün İstanbul’da, Y. Mimar olarak, kurmuş olduğum Mimarlık ofisinin yürütücülüğünü sürdürmekteyim. Mimar olmak tercih ettiğim tek meslekti ve bunun için aşılması gereken tüm aşamaları yoğun bir çalışma sonucu tamamladım. Ne yapmak istediğinizi bildiğiniz sürece yolda karşılaştığınız hiçbir engel çözülemez değil. Severek yaptığınız meslek ise hayatınız boyunca heyecan duymanızı, memnuniyetle sürdürmenizi sağlıyor. Mimar olma sebebim, insanların hayatlarına yeni mekânlar katmanın onlara her anlamda iyi hissettirdiğini düşünüyor olmam. İyi bir mimari ve iç mimari değişiklik, ölçeği hangi boyutta olursa olsun etki uyandırıyor.

Eğitim sürecim, yine deniz kenarı bir konumda olan ve alanında iyi eğitim alınabilecek üniversiteleri içeren İstanbul’da devam etti. Lisans YTÜ, yüksek lisans MSGSÜ ve yurtdışı deneyimleri on iki ay boyunca İtalya’da, sahil kentinde. Mimari anlamda tüm bu sürecin eğitim hayatıma önemli oranda katkısı oldu. Gittiğim her mekânın, gezdiğim her şehrin birbirinden farklı kültürlerin ve fikirlerin yansıması olması, hâlâ da devam eden, bitmeyen bir öğrenme sürecimi başlattı.

Altı yıl süren son eğitim dönemimde ve sonrasında on yıldır süren iş hayatımda, farklı illerden, ülkelerden, kültürden birçok insan, çok farklı karakterler tanıdım. Kültürler ya da konuşulan diller faklılaşsa da insani temel değerler her yerde aynı.

Bu değerlere bağlı olarak, yaşadığımız süreç boyunca karşımıza çıkan çok sayıda farklı yaklaşımlar görüyoruz. Bu yaklaşımlar hayatınızın her döneminde herhangi bir olay için geçerli, okulda öğretmeniniz ile olan diyaloğunuz, bir arkadaşınızla olan konuşmanız, iş görüşmeleriniz gibi.

Temel anlamda bunlardan bazıları iyi niyetli ve bazıları da art niyetli oluyor. Aslında her iki davranışın sebebi de her bireyin kendi iç dünyalarından gelen karakter yapılarının dışavurumları, bu yüzden karşı tarafı iyi gözlemlemek, gerçekten davranışının nedenini görebilmek size iyi hissettirir, çünkü kişisel algılamamanız gerektiğini bilirsiniz ve karşınızdaki kişinin amacının da sizi anlamak-sizinle anlaşma yoluna gitmek-çözüm odaklı davranmak olmadığını, onun için önemli olanın sadece kendi isteklerini dile getirmek olduğunu görebiliyor olursunuz. Bu noktada karşı tarafın iletişime açık olmadığı gerçeğini kabullenip, uygun şekli ile iletişimi sonlandırabilirsiniz. Belki başka bir zaman o kişi iletişime açık hale geldiğinde yeniden görüşülebilir ama o an değil. Aksine devam ettirmek ve görüşmeyi kişisel algılamak sizi yıpratabilir, doğru zamanı bulmak, görmek ve dahası sizin elinizde.

Farkındalığınızı yüksek tuttuğunuzda, kişilere, olaylara biraz uzaklaşarak bakabilmeyi başardığınızda konulara olan hakimiyetiniz artıyor, karar vermekte daha rahat davranabiliyorsunuz.

Hayatta her an her şey olabiliyor. Hayatın olağan akışını, tüm bu bahsettiğim dengeler ile takip edebildiğinizde, size sunduklarını da daha rahat fark edebiliyor oluyorsunuz. Her anı değerli hayatınızda eşsiz deneyimler biriktirmeniz temennisi ile.