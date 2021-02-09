Kapının Ardında

Korkuyoruz. Kaybetmekten, düzenin bozulmasından, alışkanlıklardan vazgeçmekten, belirsizlikten, bilinmeyenlerden, risk almaktan. Bir denemek lazım.

Aslında mevcut düzen de oluşmadan önce bir yenilikti, bilinmeyendi. Artık tanınmış ve alışılmış olduğu için konforlu geliyor ve yeni bir olasılığın daha iyi olacağı düşüncesi nedense pek uğramıyor zihinlere, mevcudun artıları ve eksileri güvenli hissettiriyor, onu korumak ağır basıyor.

Sonuçta yenilik bir risk tabii. Marifet teraziyi olabildiğince gerçekçi bir denge halinde düşünmek, hesaplanabilir alternatifleri iyi değerlendirmek. Aksi hüsran oluyor. Anlık alınan kararlar, düşünmeden atılan atımlar bu yüzden sizi, yaptığınız işi, çevrenizi aşağı çekiyor. Sakinlik her zaman için iyi bir denge aracı.

Mutlaka deneyimlemişsinizdir, bir konu hakkında anında fikir beyan etmek ile ertesi gün görüş sunmak çok farklı değerlendirmeler içerir. Anlık ve bekleme sonucu verdiğiniz karar aynı olsa bile, ikincisi önemli bir süzgeçten geçmiş, daha emin verilmiş bir karar olarak ortaya çıkar. Karşılaşılan sonuç sürpriz olmaz.

Korkunun görünür sebeplerinin yanı sıra arka planda yatanlardan bazıları yorgunluk olabilir, tembellik de. Analiz yeteneğiniz iyi seviyede bile olsa, gerekli çabayı gösteremeyeceğinizi düşünmeniz de yeterli risk almama hali için. Bir nevi bahane üretmek olarak da düşünülebilir aslında. Çünkü sonucun iyi olacağına tüm içtenliğiniz ile inandığınız, emin olduğunuz bir konuda yorgunluk hali de diğeri de toparlanır. Bir an bile beklenmez. Hiç halinizin olmadığı bir zaman gelen mutlu haber bir örnek olabilir buna ya da hiçbir şey yapmak istemezken gelen güzel bir haber ile anında mekân değiştirmeniz. Bu yüzden belki de asıl sebep işin sonunda kapının sizi mutlu eden yollara açılması isteğidir. Bu sonuçtan emin olamama halinizdir. Biraz cesaret lazım.

Bir başka açıdan, korkmadan, bir cesaret ile önünüze çıkan kapıları açtığınızda, her biri sizi mutlu etmez belki ama birçoğu tam istediğiniz şekli ile açılacaktır size. Deneyimledikçe, siz de yolunuzu değiştirip daha emin adımlar ile gittiğiniz yolu biliyor, tercihlerinizi ona göre yapıyor olduğunuz için, olumlu alternatiflerinizin sayısını bir hayli artırmış olursunuz. En kötü ihtimali dahi görmüş olacağınızdan artık korku da kaygı da yerini bambaşka duygulara bırakır, sizde barınamazlar. O zamana kadar kendinizden esirgediğiniz ne varsa, fazlası ile meyvesini toplarsınız. Bu durum da ruhunuzu fazlası ile doyuracaktır.

Kendinizden esirgemeyin, yeni bir işse, projeyse, şehirse, mekânsa, insansa, her ne ise günü geldiğinde denemekten çekinmeyin. Korkuların yenilme potansiyeli olmasaydı geçmişten günümüze gelişemezdik, ilerleyemezdik. Cesaret sizi bir üst seviyeye taşır, sonra ise seviyelere. İkinci adımınız ilkinden güçlüdür her zaman. Sakindir, dingindir, emindir.

Sevgiler

Mimar Işıl Şenozan