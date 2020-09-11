Sıklıkla karşılaştığım, olumsuz gibi görünse dahi, beni gülümseten bir yaklaşım şekli var; kadın, girişimci ve genç yaşta olmak etiketleri bir arada taşındığında gösterilen yaklaşım şekli. Bu durum aslında sizden bağımsız olarak, insanların farklı algılara sahip olduklarını gösteriyor. Toplumda genç yaşta girişimci olmak yeni yeni kabulleniliyorken, bir de kadın olmanız, karşı tarafta oluşan şaşkınlık ifadelerini görmeye değer kılıyor doğrusu.

Bu üç etiketin ilki önemli alt başlıklara sahip, o yüzden bu temadan daha sonra bahsedelim, kalan iki etiket olan genç ve girişimci olmak ile ilgili yaklaşımı ele alırsak; birbirine tamamen zıt olan, iki farklı bakış açısı var bu durum ile ilgili;

İlki; genç olduğunuz için tecrübenizden, işinizi iyi yaptığınızdan şüphe duyanlar ki bu, tecrübenin geçen uzun yıllar ile kazanıldığını düşünen, zamanın etkin kullanımının öneminin farkında olmayan bir ön yargılı düşünce grubu,

İkincisi ise; geçirdiğiniz yılların ne kadar etkin kullanıldığını, tecrübelerinizi görebilen, yaptığınız iş’te iyi olduğunuzu anlayabilen, bilinçli, diğer ön yargısız düşünce grubu.

Tercihim ikinci grup ile karşılaşma yüzdemin daha fazla olması yönünde takdir edersiniz; ancak durum tam tersi. İlk grup aslında sizi gülümseten kısım, yüzlerinde oluşan şaşkınlık ifadesini anladığımda ister istemez gülümsüyorum. İşin sonunda bu grup da, ego ve iletişim eksikliği olmadığı sürece, ikinci düşünce grubuna dahil oluyor ister istemez, süreç içerisinde tek fark; ön yargının kırılması söz konusu olduğu için, şaşkınlıklarının bir süre daha devam ediyor olması. Aslında benim açımdan ilave bir çaba gerektirmiyor bu durum. Proje ya da uygulama aşamalarında sadece işimi yapıyorum, çaba onlar tarafından gösteriliyor ki, siz işinizi iyi yaptığınız zaman başlangıçtaki önyargılar da sarsılıyor.

Her iş, her meslek grubu için içerik farklı, benim işimde, mesleğim gereği sunmuş olduğum tasarım ya da uygulama aşamalarındaki alternatifler ve detaylar karşı tarafta bir farkındalık oluşturuyor. Artık onlar da tecrübenin boş geçen uzun yıllardan ziyade, etkin kullanılan yıllar ile edinilebildiği gerçeğini görebiliyorlar.

İşiniz ne olursa olsun, deneyimleme sürenizde tüm zamanınızı etkin kullanmanız çok önemli. Bu, sizin hayatınızda katlanarak artan zaman kazanmanızı ve ciddi bir tecrübe edinmenizi sağlıyor. Bu noktada zamanla deneyim kazanmayı beklemek yerine, işinizi tüm detayları ile öğrenme, nedenleri ve sonuçları ile gözlemleme tercihi tamamen sizin elinizde. Her iki aşama da sonrasında artarak size dönüyor; sadece zaman dolduruyorsanız, sonraki yıllarınız tecrübeniz olmadığı için zor geçecek ve daha uzun gelecektir; zamanınızı hakkını vererek etkin kullanıyorsanız, aynı zaman diliminin size getirileri çok daha fazla olacaktır.

Her adımınız tecrübeniz. Yapmak istediklerinizi bilip ona göre hareket etmelisiniz. Önemli bir nokta; düşüncelerinizi hayata geçirmek üzere adım atmanız, aksi halde sadece düşünce olarak kaldıklarında, sizden başka kimse, yapmak istediklerinizin farkında olmayacaktır.

Bilgi, önemli bir güç. Sahip olmak için doğrusuyla yanlışıyla sayısız deneyim yaşamalısınız. Aklınızda olanları somutlaştırmalısınız ki, ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu bizzat deneyimleyin, tercihiniz yönünde rahat adımlarla ilerleyebilin.

Bu şekli ile yolculuğunuz çok keyifli ve dolu dolu geçiyor; iş hayatı, özel hayat, aile, arkadaşlıklar her biri için ayrı edindiğiniz deneyimler renk katıyor hayatınıza. Bir renk paleti gibi düşünebilirsiniz ya da resmettiğiniz bir tuval, her biri ayrı güzellikte.

Sevgiler,

Mimar Işıl Şenozan

E.L.D.A Mimarlık -Evergreen Living Design & Architecture-