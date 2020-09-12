Adımlarını atarken biraz daha tempolu yürümeyi mi tercih edersin, yoksa aheste olmak seni sakin hissettirir, rahatlatır mı?

Yolun yumuşacık bir kumsal olması, engebeli bir patika ya da pürüzsüz bir parkur olması etken olabilir elbette bu kararında. Yanı sıra doğru ayakkabı, kıyafet ve ekipman ile donanmış olmak, daha işin başında seni korur, olası tehlikelere karşı önlemini almış olursun.

Sıkı hazırlan ki, yürürken şekillenen yolunda manevra kabiliyetin, reflekslerin etkin olsun. İlk kulvarında fark ettiğin eksiklerin varsa bir sonrakiler için o noktaları tamamlamayı unutma. Herhangi bir yarış için değil, kendin için.

Donanımını tamamladın diyelim, her şey mükemmel, yeni kulvarında başlıyorsun yürümeye. Keyfin yerinde, tempon, motivasyonun, nefesin hepsi kararında. Rota da zengin, doğal, güzellik dolu. Etrafına bakmaktan gözlerini alamazken dikkat! Bir gövde durduruyor seni, aniden. Üzerinde ahşap, tanımsız yön tabelaları olan ulu bir ağaç gövdesi.

Sayısı oldukça fazla ve her yöne bakan ahşap tabelalar, henüz ham haldeler, üzerlerinde ne bir harf ne de renk var. Bir ilginç nokta daha, seçtiğin bir tabelayı istediğin noktadan alıp, yönünü de istediğin gibi konumlandırmak üzere, gövdenin bir başka noktasına taşıyabiliyorsun. Mıknatıs etkisi var ama aradaki element sadece hava. Seçtiğin kadarı, dilediğin özellikte işlenmiş, resmedilmiş, tercih ettiğin yönde konumlandırılabilir halde. Ve bir kısmını henüz tamamladığın rotanın devamı artık bu ahşaplar ile doğrudan ilgili, yönlerin rotana işlenmiş, yaşanıyor olacak.

Ahşapların her birini gövdeden alabilirsin, hiçbirisine dokunmadan tamamını gövde üzerinde bırakabilirsin. Tek koşul, ham halde kalmamaları. Mutlaka tanımlanmalılar. Zamanınsa ağacın ömrü ile sınırlı, ve bu gövde bir zeytin ağacına ait değil. Bu çerçevede istediğin zaman aralığını kullanabilirsin ancak, doğru anları kaçırmaman önemli. Aklına geldikçe, karar verdikçe tanımladığın bir ahşabı gövdene ekleyebilirsin.

Tanımladıkça şekillenecek rotan. Ulu ağaç üzerinde renklerle, yazılarla dolu devasa bir rota paneline dönüşecek. Bütün tabloyu baştan görmek zor olabilir çünkü senin de bilmediğin yönlerin ekleniyor olacak. Bazense bilerek, isteyerek tanımladığın halde çıkarmak istediklerin. Zor olur mu bilmiyorum, ama ahengini sürekli koruyacağı kesin.

Zamanlamalarına göre, kararlarına göre sen de görüyorsun artık rotan belirginleştikçe kimlere hitap edebildiğini, nelere yeteneğin olduğunu, ne kadar yönlü olduğunu. Uygun eklemelerin arttıkça da çok yönlü olmanın olumlu getirilerini fark ediyorsun. Müthiş bir zekân varsa örneğin ve ilişki düzeyin iyi değilse bunu kimse göremeyecektir. Ender yeteneklerdensen, başkalarına ulaştıramadığın özgünlüğün fark edilemeyecektir. Mükemmel bir ürünün varsa, pazarlayamadığın sürece kazanamazsın. Bu yüzden hamarat insanlar marifetlidir, tek yönlü değildir ve bilinirler.

Ulu ağaç sensin, rengarenk ahşap tabelalarsa hep seninle. Bir yandan büyüyorken, bir yandan çeşitleniyorsun. Gövden tek ama dallarının ve köklerinin kararı sana kalmış.

Adından söz ettirecek bir rota dilerim, notalı, oksijen dolu.

Sevgiler,

Mimar Işıl Şenozan

E.L.D.A Mimarlık -Evergreen Living Design & Architecture-