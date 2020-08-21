Yol Ayrımları

Davranışsal anlamda tüm insanları kategorize etmek istesek, ana başlıklar altında toplanabilecek kayda değer sayıda karakter benzerlikleri buluruz. Bu kategorilere bağlı olarak benzer insanların yaşam koşullarındaki paralellikleri görme fırsatımız da olur. Kolaylıkla fark edilebilir, çünkü bu insanlar tamamen farklı bir ortamda, ailede, kültürde, zamanda yetişmiş olsalar bile, yol haritaları, kritik zamanlarda aldıkları kararlar, hayata dair genel tutumları ana hatları ile aynı oluyor.

Gen aktarımı ve çevresel faktörler karakter oluşumunda ilk etkenler, bunun farkındayız. Yetinilmeyip sonrasında öğrenilenler ile harmanladığınızda ise o yol haritanızdaki el fenerinizi elde etmiş, istediğiniz yönü aydınlatabiliyor, o yönde ilerleyebiliyor oluyorsunuz. Kontrol sizde olduğu sürece, yapısal olarak dahi değişimler yapabilirsiniz.

Sakin, kalender bir yapıdasınızdır ya da stressiz gününüz geçmiyordur. Duruma göre sizin için en iyisini bulmanız, uygulamanız gerekli. Olmazsa olmaz şartları öğrenmek, herhangi bir konu ile ilgili her noktaya hakim olmak, sonrasında karar verebilmek önemli. Bu noktada siz altyapıyı doğru hali ile hazırlamış, gerisini olağan akışa bırakabilmiş olursunuz. Dikkatli olmakta fayda var, gözden kaçan noktalar hayati önem taşıyor olabilir. Yeri geldiğinde sakin, yeri geldiğinde hafif stresli olmak, her duyguyu kararında yaşamak sizi sağlıklı kılar.

Yüzmeyi öğrenmek gibi düşünün. Öğrenmemişseniz, aşırı stres ve panik de yaşıyorsanız boğulursunuz. Sakin kalıp, gerekli zamanlarda müdahale edebilecek hakimiyette iseniz siz hiçbir şey yapmıyor gibi görünseniz de kendinizi bıraktığınızda suyun gücünü de kullanıp su yüzeyinde duruyor olabilirsiniz. Yetinmeyip yüzmek isterseniz eğer, hakim olduğunuz oranda hız ile siz dur diyene kadar yüzebilirsiniz. İsterseniz Dünya şampiyonluğu için çalışırsınız, isterseniz sadece yazları kullanırsınız. Deniz orada duruyor neredeyse sonsuz mesafede, derinlikte, dilediğinizce alıştırma yapabileceğiniz şekilde. Ne seviyede beklentiniz olduğu tamamen size kalmış.

Hayata dair küçükten büyüğe tüm kararlarda dikkatli olmak, zarar görmemeye özen göstermek önemli. Acele etmemek, duygusal davranmamak, kararın sadece olumlu yönlerini değil olumsuz ihtimallerini de göz önünde bulundurmak, iyi analiz etmek, araştırmak, mantıklı değerlendirmek önemli. Tüm bu ihtimaller bir şehir değiştirirken de geçerli, iş kurarken, yatırım yaparken de. Çok düşünülmeden, bir hevesle atılan adımlar genelde hüsran ile sonuçlanıyor. Kendinizi tanımanız, gerçekçi davranmanız o ihtimali ortadan kaldırıyor. Deneme yanılma da, eğer zamanınız çoksa, bir yöntem tabi ama öyle bir durumda bile hataların tekrarlanmaması, ders alınması bir sonraki adım için ön koşul. Aksi halde aynı çemberde dönmekten farkı kalmaz.

Karşımıza çıkan fırsatlar, almamız gereken kararlar da deniz gibi neredeyse sonsuz ve hep varlar. Değişerek, dönüşerek yolumuza çıkıyorlar. Yol ayrımlarında onları iyi değerlendirmek ya da değerlendirmemek tamamen bize kalmış, aynı şekilde bir kez daha o noktadan yürümeyeceksiniz. Öyle kararlar alın ki, bir başkasına zararı dokunmadan, sizin için en ideali olsun her zaman. Günün sonunda güneş yine batıyor, zaman akıyor.

Sevgiler,

Mimar Işıl Şenozan

E.L.D.A Mimarlık -Evergreen Living Design & Architecture-

isilsenozan@gmail.com