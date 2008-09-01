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    01.09.2008 - 14:36 |

    138 yıllık ‘Ramazan Bandosu’

    Amasya Belediyesi bando takımı, 138 yıllık geleneği bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca Amasya Kalesi’nde, sahur ve iftar vakitlerinde konser veriyor...

    Amasya Belediyesi tarafından kurulan ‘Ramazan Bandosu’ bu yıl da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı’ndaki Amasya Kalesi’nden sahur ve iftar vaktinde istek şarkılarını çalmaya başladı. Şehrin en yüksek yeri olan Amasya Kalesi’nden belediye bandosunun iftardan 1 saat önce başladığı konser kent merkezinde Amasyalılar tarafından ilgi ile dinleniyor. Konserin başlaması ile birlikte iftar sofraları kurulmaya başlanıyor.

    14 kişilik belediye bandosu ekibi, ellerinde enstrümanları ile hergün Amasya Kalesi’ne çıkarak iftar vaktinin yaklaştığını oruç tutan Amasyalılara şarkı ve türkülerle duyuruyor. İftardan 15 dakika önce sona eren konser sahurda da aynı şekilde devam ediyor.

    Ramazan aylarının Amasya’da bir başka zevkli geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı AKP'li İsmet Özarslan, kentin 13 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bandomuz 136 yıldır geleneksel olarak Amasya Kalesi’nden konserler veriyor. Amasyalılar da bu konserlerin başlaması ile birlikte iftar sofralarını hazırlamaya başlıyor. Hem müzik eşliğinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Hem de bando ekibimiz vatandaşlarımızın istediği parçayı Amasya Kalesi’nden çalıyor” dedi.

    Kendilerini arayan vatandaşların isteklerini kırmadıklarını belirten bando şefi Cemal Aylak ise, “Yıllardır sürdürdüğümüz geleneği bu yıl da yaşatıyoruz. Biz konserlere başladığımız zaman cep telefonlarımıza vatandaşlardan mesaj geliyor. Herkes istediği parçayı buradan duymak istiyor. Biz de vatandaşların en çok istediği parçayı seslendiriyoruz” diye konuştu. Aylak, bu yıl en çok istenen şarkının ise Fatih Ürek’in ‘Hadi Hadi’ şarkısı olduğunu söyledi.

    ‘1 K 2 Y’ TOPU
    Bu arada Amasya Kalesi’nden ateşlenen top atışıyla Amasyalılar oruçlarını bozuyor. İftar vaktinde tek, sahur vaktinde ise 3 pare top atışı yapılıyor. 19 yıldır Amasya Kalesi’nden top atışı yapan Belediye Park Bahçe Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Seyfettin Gökçe, “Belli aralıklarla sahurdaki ilk top atışı kalk, ikincisi ye, üçüncüsü ise yat anlamına geliyor. Amasyalılar buna ‘1 K 2 Y’ diyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek ile vatandaşlarımız iftarını açıyor sahurunu yapıyor” dedi.

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