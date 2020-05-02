2 Mayıs İftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi! Diyanet İl il iftar ve imsak vakitleri

İftar ve imsak vakitleri sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Ramazan ayının başlamasının ardından en fazla araştırılan konu başlıkları arasında iftar ve imsak vakitleri geliyor. İslamın beş şartından biri olan Ramazan ayı içerisinde oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar gece kalkılan sahurda yemeklerini yedikten sonra İmsak vaktinin girmesi ile yemeden içmeden kesiliyor. Bu süreç akşam ezanı okunana kadar sürüyor. Peki İftar saat kaçta? İşte il il iftar ve imsak vakitleri...

2 MAYIS BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:09

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar vakti 19:51

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar vakti 20:11

BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar vakti 20:06

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar 19:54

ADANA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da bgün iftar vakti 19:35

KONYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar vakti 19:48

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:22

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:27

KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün iftar vakti 20:04

MERSİN'DE BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

Mersin'de bugün iftar vakti 19:38

DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:17

HATAY'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Hatay'da bugün iftar saati 19:30

MANİSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Manisa'da bugün iftar saati 20:10

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