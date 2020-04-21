2020 Ramazan imsakiyesi Ä°lk sahura hangi gÃ¼n saat kaÃ§ta kalkÄ±lacak Ä°l il sahur vakitleri

Ä°slam aleminde mÃ¼barek ÃœÃ§ aylar iÃ§erisinde yer alan Ramazan ayÄ± iÃ§in artÄ±k Ã§ok kÄ±sa bir zaman dilimi kaldÄ±. Ä°slamÄ±n beÅŸ ÅŸartÄ±ndan biri olan OruÃ§ ibadetinin bu ay iÃ§erisinde yer almasÄ± ve Kuran-Ä± Kerim'in indirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± gece olan Kadir Gecesinin bu ay iÃ§erisinde yer almasÄ± bu ayÄ±n Ã¶nemini bir kat daha arttÄ±rÄ±yor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2020 Ramazan Ä°msakiyesi yayÄ±mlandÄ±. Peki sahura ne zaman kalkÄ±lacak?

Ä°ÅŸte Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2020 Ramazan Ä°msakiyesi ve il il sahur vakitleri...

2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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