2020 Ramazan imsakiyesi Ä°lk sahura hangi gÃ¼n saat kaÃ§ta kalkÄ±lacak Ä°l il sahur vakitleri

21.04.2020 - 12:57 |
2020 Ramazan imsakiyesi! Ä°lk sahura hangi gün saat kaçta kalkÄ±lacak? Ä°l il sahur vakitleri
Ramazan ayÄ± iÃ§in artÄ±k kÄ±sa bir sÃ¼re kaldÄ±. MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylar iÃ§erisinde yer alan bin aydan daha hayÄ±rlÄ± olarak kabul edilen Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2020 Ramazan imsakiyesi yayÄ±mlandÄ±. Ramazan ayÄ±nÄ± oruÃ§ ibadeti ile geÃ§irecek olan mÃ¼slÃ¼manlar ilk sahura hangi gÃ¼n saat kaÃ§ta kalkÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Ä°ÅŸte il il 2020 Ramazan imsakiyesi ve sahur vakitleri...
Ä°slam aleminde mÃ¼barek ÃœÃ§ aylar iÃ§erisinde yer alan Ramazan ayÄ± iÃ§in artÄ±k Ã§ok kÄ±sa bir zaman dilimi kaldÄ±. Ä°slamÄ±n beÅŸ ÅŸartÄ±ndan biri olan OruÃ§ ibadetinin bu ay iÃ§erisinde yer almasÄ± ve Kuran-Ä± Kerim'in indirilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± gece olan Kadir Gecesinin bu ay iÃ§erisinde yer almasÄ± bu ayÄ±n Ã¶nemini bir kat daha arttÄ±rÄ±yor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2020 Ramazan Ä°msakiyesi yayÄ±mlandÄ±. Peki sahura ne zaman kalkÄ±lacak?
Ä°ÅŸte Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2020 Ramazan Ä°msakiyesi ve il il sahur vakitleri...
2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
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'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan karÅŸÄ±laÅŸmaATV'nin sevilen bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster', dün akÅŸam yepyeni bölümüyle sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. ProgramÄ±n sunucusu Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu fark edince ÅŸoke oldu.