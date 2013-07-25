'30 gün yerine 29 gün' tartışması

Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerini dolunayın durumuna göre belirleyen ve bu yüzden Türkiye’den bir gün sonra oruç tutmaya başlayan Arap dünyasında şimdi de bu yıl Ramazan ayının 30 gün yerine 29 gün olacağı tartışması başladı.



Katarlı astronomun iddiası

Arab.net sitesinin haberine göre Katarlı astronom Dr. Halid El-Subai, bir sonraki dolunayın 29 gün sonra oluşacağını öne sürerek bu yıl Ramazan ayında 29 gün oruç tutulacağını iddia etti. Ayın dünyaya çok yaklaştığı için normalden daha kısa sürede yörüngesini tamamladığını söyleyen Katarlı astronom, bu yüzden Ramazan bayramının da 8 Agustos günü olması gerektiğinin altını çizdi.



El-Subai’nin iddiaları kabul edilirse Arap dünyası Türkiye ile birlikte Ramazan bayramını kutlayacak. Arap âleminde Ramazan ayı, hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayında tam dolunayda başlıyor ve bir sonraki dolunayda sona eriyor. Türkiye’de ise Hicri takvime göre he-saplanıyor ve aya bakılmıyor.



Her yıl 10 gün öne geliyor

Bu yüzden her yıl Ramazan ayı Miladi takvime göre 10 gün önce geliyor. Arap dünyasında Ramazan ayının başlangıcında da dolunayın tamamen oluşmadığı tartışmaları yaşanmıştı.