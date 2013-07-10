5 yıldızlı iftar

İstanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller, zengin iftar menüsüyle Ramazan’da konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Osmanlı mutfağının ağırlıklı olduğu menülerin fiyatı 49 TL ile 115 TL arasında değişiyor.On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’da yerli ve yabancı konuklara ev sahipliği yapan 5 yıldızlı oteller, Ramazan’da zengin iftar menüleriyle müşterilerine farklı seçenekler sunuyor.

Ramazan ayının gelişiyle artan iftar coşkusuna ev sahipliği yapan oteller, özellikle Osmanlı mutfağından birçok lezzeti konuklarına sunuyor. Erişte yatağında kuzu kızartmadan hünkar beğendiye, padişah bohçasından Ramazan’ın simgesi güllaç tatlısına kadar birçok çeşidi barındıran otellerde iftar menülerinin fiyatları kişi başı 49 TL ile 115 TL arasında değişiyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yanı sıra canlı fasıl müziği gibi eğlenceler de sunan oteller, konuklarına unutulmaz iftar akşamları yaşatmayı hedefliyor.