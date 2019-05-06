06.05.2019 - 15:22 |
6 Mayıs Ankara iftar vakti! Ankara'da iftar saat kaçta? 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi
Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla beraber bugün ilk oruçlar tutuldu. Dünya genelinde olduğu gibi yurdumuzda da milyonlarca vatandaşımız bugün oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Peki Ramazan'ın ilk gününde Ankara'da iftar saat kaçta? İşte 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi...
Ankara iftar saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getiren yüz binlerce Ankara'lı iftar saatini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara iftar ve sahur vakitleri vatandaşlara duyuruldu. İşte Ankara İftar ve sahur vakitleri
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ