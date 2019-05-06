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    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri 6 Mayıs Ankara iftar vakti! Ankara'da iftar saat kaçta? 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi
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    06.05.2019 - 15:22 |

    6 Mayıs Ankara iftar vakti! Ankara'da iftar saat kaçta? 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

    Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla beraber bugün ilk oruçlar tutuldu. Dünya genelinde olduğu gibi yurdumuzda da milyonlarca vatandaşımız bugün oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Peki Ramazan'ın ilk gününde Ankara'da iftar saat kaçta? İşte 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi...

    6 Mayıs Ankara iftar vakti! Ankara'da iftar saat kaçta? 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

    Ankara iftar saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getiren yüz binlerce Ankara'lı iftar saatini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara iftar ve sahur vakitleri vatandaşlara duyuruldu. İşte Ankara İftar ve sahur vakitleri

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    6 Mayıs Ankara iftar vakti Ankarada iftar saat kaçta 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

    ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

    6 Mayıs Ankara iftar vakti Ankarada iftar saat kaçta 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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