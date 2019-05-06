6 Mayıs Ankara iftar vakti! Ankara'da iftar saat kaçta? 2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getiren yüz binlerce Ankara'lı iftar saatini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara iftar ve sahur vakitleri vatandaşlara duyuruldu. İşte Ankara İftar ve sahur vakitleri

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