613 yıllık Kuran-ı Kerim

Osmanlı hattatlarının 1401’de yazmaya başladığı ve 1454 yılında bitirdiği 613 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim, Rodos Adası'nda muhafaza ediliyor.





Osmanlı hattatlarının 1401’de yazmaya başladığı ve 1454 yılında bitirdiği 613 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim, Rodos Adası'nda muhafaza ediliyor.



1991'de çalındıktan sonra Interpol tarafından bulunup Rodos Adası’ndaki Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi’ne iade edilen Kuran-ı Kerim çelik kasalar içinde saklanıyor.



Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Yunanistan’ın Rodos Adası'nda UNESCO tarafından kültür mirası olarak koruma altına alınan Rodos Kalesi içinde yer alıyor. Surların içindeki Orologiou Meydanı’ndaki kütüphane, Hafız Ahmet Ağa Fethi Paşa Vakfı'nın koruyuculuğunda turistlere ev sahipliği yapıyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını uzun yıllardır Fethi Cengiz Argeşo üstlenirken, kütüphane 17 yıldır Rodoslu Yusuf Kıbrıslı'nın sorumluluğunda.



Hafız Ahmet Ağa tarafından 1793’de inşa edilen ve Ahmed Fethi Paşa tarafından dünyanın değişik coğrafyalarından toplanan el yazması kitapları barındıran kütüphane, başta Türkler olmak üzere yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Yaklaşık 1200'ü el yazması 2500 eseri barındıran kütüphane, Yunanistan'ın da en önemli kültür miraslarından biri olarak görülüyor. Selçuklu döneminden kalma eserleri de barındıran kütüphanede en eski kitabın 800-900 yıllık olduğu tahmin ediliyor.



Kütüphane'de ziyaretçilere kapalı alanda bulunan tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarından oluşan 1200 el yazması eser, özel dolaplarda muhafaza ediliyor. Bu eserler içinde en dikkati çekeni ise çelik kasalarda saklanan ve 53 yılda yazılan Kuran-ı Kerim.



Kütüphane Sorumlusu Yusuf Kıbrıslı, Osmanlı hattatları tarafından yazılan Kuran-ı Kerim'in Osmanlı döneminde İstanbul'dan kütüphaneye getirildiğini ve 1991 yılına kadar burada muhafaza edildiğini belirtti. Kıbrıslı, Kuran-ı Kerim'in bir anlık dalgınlık sonucu çalındığını ve İngiltere'de müzayedede satılacakken son anda İnterpol tarafından bulunduğunu anlattı. Kuran'ın yeniden kütüphanelerine getirilmesinin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkati çeken Kıbrıslı, ileri teknoloji ısıtma ve soğutma sisteminin de kullanıldığını kaydetti.



"Türkiye, kütüphanemize yardımcı oluyor"



Türkiye'nin son dönemde kütüphane için birçok çalışma yaptığını ve kütüphaneye katkıda bulunduğunu anlatan Kıbrıslı, şunları kaydetti



"Kitapların sayımından tasnifine kadar birçok noktada Türkiye'nin yardımı oldu. Ne gerekirse Türkiye yardımcı oluyor, Türkiye'nin desteğini alıyoruz. Son 15 yıldır kitapları son teknoloji ile koruyoruz. Konya'dan gelen bir heyet birkaç yıl önce eserlerin büyük kısmını dijital ortama aktardı. Eserlerin bu şekilde nüshası da alınmış olundu. Kütüphanede ayrıca, Mekke'den gelen tesbihler ve Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi de var. Temennimiz kütüphanemizin çok uzun yıllar burada muhafaza edilmesidir."