700 yıllık medresede Kadir Gecesi

Ramazan ayı nedeniyle halkın yoğun ilgisini çeken Kasimiye Medresesi'nde Mardin Müftülüğü bir ilki gerçekleştirecek. 100 yıl sonra Kadir Gecesi tarihi medresede ilk kez ihya edilecek. Gece boyunca Kasimiye Medresesi'ne gelecek vatandaşlara Kuran Kerim ziyafeti sunulacak. Hafız Abdullah Demir'in katılacağı Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler okunacak, ayrıca dini sohbetler yapılacak.

Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun, yaptığı açıklamada, 700 yıllık tarihi medreseyi yeniden eski kimliğine kavuşturmak için Ramazan ayı ile medresede 100 yıl sonra teravih namazları kılınmaya başlandığını belirtti. Müftü Coşkun, Kadir Gecesi'nde vatandaşlara bir sürpriz daha yaparak 100 yıl sonra medresede Kuran-ı Kerim ziyafeti verileceğini söyledi. Kadir Gecesi'ni ihya etmek için müftülük olarak Mardin'de Kasimiye Medresesi'ni seçtiklerini belirten Coşkun, "Geceye hafız Abdullah Demir'in Kuran Kerim tilaveti ile başlayacağız. İlahiler ve dini sohbetlerin yanında vatandaşlara gece boyunca kuran-ı Kerim ziyafeti verilecek. Tarihi kimliği yanında medrese bir ilim ve dini külliyedir. Buranın ayrı bir manevi havası var. Mardin'de bulunan diğer medreseleri de aynı şekilde insanların dini vecibelerini yerine getirmek için hizmetine açmak istiyoruz. Kadir Gecesi'nde bütün vatandaşlarımızı medreseye davet ediyoruz." dedi