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    20.05.2019 - 15:48 |

    Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı?

    Ramazan'ın gelişiyle beraber İslam alemi oruç ibadetine başladı. Müslümanların bu kutlu ayda oruç tutarken akıllarına takılan bazı sorulara Din İşleri Yüksek Kurulu yanıt veriyor. Bu konulardan birisi de "Ağız kokusunu önlemek amacıyla ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı?" sorusu. İşte detaylar...

    Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı?

    Oruç tutan vatandaşların aklındaki bazı sorulara Din İşleri Yüksek Kurulu cevap verdi. O soruların başında ise ağız spreyi kullanmakve sakız çiğnemenin orucu bozup bozmayacağı geliyor. İşte merak edilen o konu ile ilgili detaylar...

    AĞIZ SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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