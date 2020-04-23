Ankara İmsakiye 2020 - Ankara iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Ankara namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

Ramazan ayı bu gece yarısında başlıyor. Mübarek Ramazan ayı boyunca yüz binlerce müslüman İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesinin yayımlanmasının ardından oruç tutacak olan müslümanlar bulundukları şehirlerdeki sahur ve imsak saatlerinin yanı sıra İftar vakitlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki Ankara'da sahur ve imsak saat kaçta? Ankara'da sahura saat kaçta kalkılacak? İşte Ankara sahur ve iftar vakitleri...

ANKARA SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Ankara'da İmsak vakti 04:18 olarak açıklandı. 04:18'de sabah ezanının okunmaya başlamasının ardından vatandaşlar Ramazan ayı içerisindeki ilk orucunu tutmaya başlayacak. Sahur yapacak olan Ankaralılar 04:18'den öncesi için sahur sofralarının hazırlanması ve tüketilmesi için gerekli zamanı ayarlayıp sahura kalkıp hazırlıklarını yapabilecek. Ankara'da ilk iftar 19:43'te yapılacak. Gün boyu tutulacak orucun ardından akşam ezanın okunmasının ardından oruçlar açılacak.

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2020 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İFTAR NEDİR?

Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir.