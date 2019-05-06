Ankara'da sahur saat kaçta? | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)

11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız bugün ilk oruçlarını tuttu ve şimdiden yeni günün imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İşte milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı Ankara'da 7 Mayıs Salı günü sahur ve iftar vakitleri...



7 MAYIS ANKARA İMSAK VAKTİ

Ramazan'ın 2. günü İmsak : 03:57

7 MAYIS ANKARA İFTAR VAKTİ

Ramazan'ın 2. günü İftar: 19:55



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