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    HaberlerRamazan Haberleri Ankara'da sahur saat kaçta? | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)
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    06.05.2019 - 21:24 |

    Ankara'da sahur saat kaçta? | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)

    İslam dünyası tarafından en kutsal ay olarak kabul edilen Ramazan heyecanı başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da milyonlarca inanan vatandaşımız bugün Ramazan ayına başladı ve gözler Ramazan'ın 2. gününe çevrildi. İşte Ramazan'ın 2. gününde Ankara'da iftar ve sahur vakitleri...

    Ankara'da sahur saat kaçta? | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)

    11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız bugün ilk oruçlarını tuttu ve şimdiden yeni günün imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İşte milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı Ankara'da 7 Mayıs Salı günü sahur ve iftar vakitleri...

    7 MAYIS ANKARA İMSAK VAKTİ

    Ramazan'ın 2. günü İmsak : 03:57

    7 MAYIS ANKARA İFTAR VAKTİ

    Ramazan'ın 2. günü İftar: 19:55

    İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Ankarada sahur saat kaçta | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)

    ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Ankarada sahur saat kaçta | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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