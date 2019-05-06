06.05.2019 - 21:24 |
Ankara'da sahur saat kaçta? | 7 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakitleri (2019 Ankara imsakiyesi)
İslam dünyası tarafından en kutsal ay olarak kabul edilen Ramazan heyecanı başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da milyonlarca inanan vatandaşımız bugün Ramazan ayına başladı ve gözler Ramazan'ın 2. gününe çevrildi. İşte Ramazan'ın 2. gününde Ankara'da iftar ve sahur vakitleri...
11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız bugün ilk oruçlarını tuttu ve şimdiden yeni günün imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İşte milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı Ankara'da 7 Mayıs Salı günü sahur ve iftar vakitleri...
7 MAYIS ANKARA İMSAK VAKTİ
Ramazan'ın 2. günü İmsak : 03:57
7 MAYIS ANKARA İFTAR VAKTİ
Ramazan'ın 2. günü İftar: 19:55
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ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ