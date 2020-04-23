Antalya İmsakiye 2020 - Antalya iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Antalya namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girilmesine az bir zaman kaldı.Müslüman alemi için önemli aylar arasında bulunan Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilir. Ramazan ayına yaklaşırken Antalya'da yaşayanlar ilk sahur ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan imsakiye ile orucun saat kaçta açılacağı belli oldu.Peki Antalya'da ilk iftar vakti ne zaman? İşte 2020 Antalya sahur ve iftar saati ile ilgili detaylar...

ANTALYA'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:37 İftar 19:47

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:35 İftar 19:47

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:34 İftar 19:48

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ANTALYA İMSAKİYE 2020

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.