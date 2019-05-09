Arda'nın Mutfağı güveçte mantarlı tavuk tarifi! Güveçte mantarlı tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler;

50 gr badem – soyulmuş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 – 2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet dolmalık kırmızı biber – iri küp doğranmış

1 adet dolmalık sarı biber – iri küp doğranmış

3 adet sivri biber – iri doğranmış

1 adet soğan – iri yemeklik doğranmış

4 adet kemiksiz tavuk but – kuşbaşı doğranmış

15 – 20 adet kültür mantarı

Tuz

Karabiber

3 adet domates – küp doğranmış

2 diş sarımsak – ince doğranmış

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

3 – 4 dal taze kekik

Hazırlanışı;

Bademlerinizi ısınmış tavanıza alın ve hafif kavurun. Bademleriniz hafif renk alınca kenara alın. Isınmış tavanızın içerisine yağları ekleyin ve eritin. Ardından doğradığınız biberleri ekleyin ve soteleyin. Biberler sotelenirken içerisine soğanları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Soğanlar renk alınca içerisine tavukları ekleyin ve soteleyin. Tavuklar renk almaya başlayınca mantarı içerisine alın ve sotelemeye devam edin. Mantarlar sularını salıp, hafif çekerken tuz ve karabiber ilave edin.

Ardından domates ve sarımsağı ekleyip, karıştırın. Biraz daha tıkırdatın ve ocaktan alın. Hazırladığınız tavuklu harcı büyük bir güvece ya da porsiyonluk güveçlere paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.