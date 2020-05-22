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    HaberlerRamazan Haberleri Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü hangi dualar ve sureler okunur?
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    22.05.2020 - 14:45 |

    Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü hangi dualar ve sureler okunur?

    Mübarek Ramazan ayı içerisinde son günlerin içerisinde yer alıyoruz. Yarın Ramazan Bayramının müjdeleyicisi olan Arefe günü eda edilecek. Arefe gününü gündüz oruçlu geçirecek olan binlerce müslüman arefe gününde okunacak dular nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Arefe gününde nasıl dua edilmelidir, hangi dualar okunur, İhlas suresi okumanın fazileti nedir?

    Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü hangi dualar ve sureler okunur?

    Arefe gününde edilecek dualar vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramının müjdeleyicisi Arefe gününde gün boyunca oruç tutacak olan müslümanlar bu özel bayram arefesinde nasıl dua edileceğini, hangi duaların edilmesi gerektiği konusunda araştırmalara başladı. Peki Arefe günü ne zaman hangi dualar edilir? Arefe gününde İhlas suresi okumanın fazileti nedir?

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

    Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

    ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

    Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

    ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

    AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

    Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

    İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

    İHLAS SURESİ OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Kul hüvellâhü ehad

    2- Allâhüssamed

    3- Lem yelid ve lem yûled

    4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

    İHLAS SURESİ ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- De ki; O Allah bir tektir.

    2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

    3- Doğurmadı ve doğurulmadı

    4- O 'na bir denk de olmadı.

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