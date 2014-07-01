Ay ışığı altında teravih namazı

Osmanlı Devleti'nin Bursa'yı feth ettiği dönem yapılan açık hava ibadethanede kılınan teravih namazına, yüzlerce vatandaş iştirak etti.



Bursa'nın Namazgah kentinde bulunan üstü açık mescitte, 600 yıldır süren gelenek devam ediyor. Artan hava sıcaklığı sebebiyle ferah bir şekilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar soluğu tarihi mescitte alıyor. Ay ışığı ile aydınlanan mekanda vatandaşlar, rahat bir şekilde ibadet görevlerini terine getiriyor.



Yaz sıcaklarında açık havada ibadet etmenin kendileri açısından büyük rahatlık olduğunu belirten Tuncay Tamirci, "Buraya 3 yıldır sürekli geliyorum. Açık hava olması hasebiyle bizim için büyük kolaylık oluyor. Bunaltıcı yaz sıcağında ay ışığında namaz kılmak ayrı bir zevk. Bunların yanı sıra gerek tarihsel dokusuyla gerekse uhrevi havasıyla burada ibadet etmek bizim için onur verici" diye konuştu.