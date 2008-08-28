Ayların Sultanı'nı Çırağan Palace'da karşılayın!

Tarihi Çırağan Saray’ında, muhteşem bir Boğaz manzarasına sahip klasik Türk ve Osmanlı yemekleri sunan Tuğra Restaurant’da Ramazan şöleni sıcacık pideler, taze hurmalar, pastırma, sucuk, gravyer, imam bayıldı gibi birbirinden leziz iftariyeliklere başlıyor; gerdan çorbası, tavuk ve mercimek çorbası ile devam ediyor; sonra sıra ara sıcaklara geliyor ve siz mekik börek, paçanga böreği, mantı, yumurtalı et kavurma gibi tatlar arasında seçim yaparken zorlanacaksınız... Ana yemek olarak ise sofranıza kuzu incik, kuzu kolu tandır, levrek buğulama, tavuk budu şiş ya da tas kebap gelecek. Aşureden zerdeye, güllaçtan baklavaya nefis tatlılar da yemeğinizi taçlandıracak... 1 – 29 Eylül arası iftar süresince fasıl müziği eşliğinde Tuğra Restaurant’ın diler Boğaz manzaralı terasında, diler Osmanlı ihtişamını yansıtan şık salonunda ailenizle ve dostlarınızla Ramazan’ın keyfine varın... Kişi başı 165 YTL (+KDV).

Laledan Restaurant ise müthiş bir açık büfeyle karşılıyor İftar misafirlerini... Hemen yanında tarihi Çırağan Sarayı, önünde nefis bir Boğaz, Laledan Restaurant’ta 1 ile 29 Eylül arası her gün iftar boyunca fasıl müziği eşliğinde zor seçimlerle karşı karşıya kalacaksınız: Nefis iftarlıklar, meyve şerbetleri, kompostolar, zeytinyağlı sebzeler, kısırdan kerevize çeşit çeşit salatalar, füme Çerkez peynirinden Kars peynirine peynir köşesi, pastırmadan salama, füme hindiden füme somona bu aya özel Ramazan Şarküteri Büfesi, çorbalar, fetta peynirli menemenden su böreğine, dolmadan sumaklı sote kuzu ciğerine ara sıcaklar, etli bamyalı güveç, islim kebabı, sakızlı levrek balığı... Ve güllaç çeşitlerinden cevizli kabak tatlısına, şekerpareden lokmaya, harika tatlılar... Kişi başı 150 YTL (+KDV).

Ramazan’ı eski zamanlardaki ihtişamıyla yaşamak için yerinizi şimdiden ayırtın! Rezervasyon için 0 212 259 03 94.