Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı akşam namaz vakitleri 2020

Müslüman aleminin beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Ramazana ayının gelmesiyle beraber imsakiye 2020 takvimi araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da iftar açacak olan vatandaşlar akşam ezanın saat kaçta okunacağını arıyorlar.Peki Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2020 Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya İmsakiyesi..

BALIKESİR, ÇANAKKALE VE KÜTAHYA'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Balıkesir imsak 04:10'da Çanakkale'de imsak vakti 04:43'te Kütahya'da ise 04:04 olarak açıklandı.

Balıkesir'de ilk iftar 20:02'de Çanakkale'de 20:09'da ve Kütahya'da ise ilk iftar saat 19:18'de açılacaktır.

BALIKESİR İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

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İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”