Bayram baklavası için püf noktaları!

Baklava için kullanılan hamurlar şeffaf olarak nitelendirilebilecek ölçüde ince olmalıdır. Ancak hamuru ince açmaya çalışırken dağılmamasına da dikkat edilmelidir. Hamurun dağılmasını engellemek için kararında yumurta kullanılmalıdır. Baklava yapımında sert buğday unu kullanılmalıdır.

Baklavanın kıtır kıtır olması için hamuruna yarım limonun suyunu ekleyin. Tereyağ ayrı bir lezzet katsa da tercih etmiyorsanız süt oranı yüksek margarinler kullanın.



Baklava şerbetinin şekerlenmemesi için çeyrek limonun suyu da şerbete katılmalıdır.