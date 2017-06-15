Bayramda porsiyonlarınız avuç içi kadar olsun



Beslenme ve Diyet Uzmanı Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bayramda kalori yüklemesinden korunmak için porsiyon kontrolü yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Avuç içi kadar porsiyonlar kullanmanız sizi kilo artışından kurtarır” dedi.



Ramazan ayı boyunca tuttuğunuz oruç ile birlikte vücudunuzun öğün ve saat düzeni, tükettiğiniz besin miktarı ve çeşitliği fazlasıyla değişti. Bayram ziyaretlerinde ise vücut henüz rutin düzenine geçemeden hem porsiyon olarak fazla hem de yağ ve şeker oranı yüksek ikramlar, dolayısıyla kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığınız varsa riskler sizi bekliyor.



Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bir ay tutulan orucun ardından rutin beslenme düzenine yavaş yavaş dönülmesinin gerekliliğine karşın Ramazan Bayramında çok sayıda ziyaretle birlikte beslenme aralıklarının daha da sıklaştığına işaret etti.



Acıktınız mı, İştahlı mısınız?

“Besinleri tüketmeden önce iştah ile açlık arasındaki farkı anlamak önemlidir” diyen Binnur Okan Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Gerçekten açsanız tüketilmesi çoğu zaman sorun olmayan besinleri bazen tok olduğumuz halde sadece iştaha bağlı olarak tüketebiliriz ve bu nedenle kilo alırız. O anda çok da sevmediğiniz bir yiyecek dahi olsa tüketebilecek haldeyseniz gerçekten açsınızdır. İştah ile açlık arasındaki farkı ayırt etmek için kişi kendisine aç olup olmadığını sormalıdır.”

Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır?



İkramları Paylaşın

Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, bayramda kilo almamak ve sağlıklı kalabilmek için püf noktalarını şöyle sıraladı:

• Bayramların ruhuna da uygun olarak yiyeceklerimizi paylaşın.

• İkramlarda şerbetli, kızarmış tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etseniz bile onları da paylaşın.

• Sadece tatlı değil, tüketilecek bütün besinlerde tabağın sadece yarısını tüketin.

• Geri çeviremediğiniz çikolata, şeker gibi ikramları hemen tüketmeyin.

• Porsiyon kontrolü yapmanız yani parmak, avuç içi gibi porsiyonlar kullanmanız sizi kilo artışından kurtarır.

• Bayram sofralarında porsiyon kontolü için tüm tüketilecek besinleri bir seferde tabağınıza alın ve ne yediğinizin farkında olun.

• Bayram ziyaretleri öncesi ikramlardan alınacak kalori düşünülerek genellikle evden aç çıkılır ancak bu durum enerji tasarrufu sağlamak yerine hesapladığınızdan çok daha fazla enerji almanıza sebep olabilir. Bu nedenle kahvaltıya dahi gitseniz, kan şekerinizin düşmesini ve buna bağlı olarak fazla miktarda besin tüketimini engellemek için doğru besinlerle tokluk sağlayın.

• Mide kapasitesini doldurup, daha az besin tüketmek için bol su ve ayran, maden suyu bitki çayı gibi içeceklerden yararlanın.

• Ramazan boyunca kabızlık sorunu geliştiyse bol su alın ve kuru kayısı, kuru incir tüketin.