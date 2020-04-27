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    HaberlerRamazan Haberleri Berlin'de iftar saat kaçta, ne zaman? (Berlin imsakiyesi) 27 Nisan 2020 namaz vakitleri
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    27.04.2020 - 18:23 |

    Berlin'de iftar saat kaçta, ne zaman? (Berlin imsakiyesi) 27 Nisan 2020 namaz vakitleri

    Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdumuzdaki ve dünya genelindeki vatandaşlarımız manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için Berlin'de iftar saatleri 27 Nisan 2020 imsakiye...

    İftar saat kaçta? Sahur sonrası Berlin, Londra ve Brüksel gibi vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak yaşadığı ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

    BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    BERLİN'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    Berlin'de bugün iftar: 20:33,  Sahur vakti 04:04

    LONDRA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    Londra'da bugün iftar: 20:24, Sahur vakti 04:01

    BRÜKSEL'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    Brüksel bugün iftar: 21:04, Sahur vakti 04:45

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