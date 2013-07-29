Bu kentte papaz oruç tutuyor

Pawlo Delolyo isimli papaz da Müslüman komşularıyla oruç tutuyor. Müslüman halk gibi sahura kalkan Delolyo, 30 gün boyunca oruç tutacağını belirtiyor.



Delolyo, "Her iki dinin yakınlaşması, kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve iyi niyet göstergesi için oruç tutuyorum" dedi.



Süleymaniye Mar Yusuf Kilisesi papazlarından Eymen Aziz Hormiz de " Papaz arkadaşımız Pawlo Delolyo, saygı ve iyi niyetimizi Müslüman kardeşlerimize göstermek amacıyla ramazan ayında oruç tutuyor. Ben de bütün Müslümanların ramazanını tebrik ediyorum. Allah'tan herkesin orucunu kabul etmesini temenni ediyorum" diye konuştu



Tarihi Süleymaniye kentindeki Müslümanlar ile kardeşçe yaşadıklarını vurgulayan Hormiz, "Bugüne kadar Müslüman kardeşlerimiz ile bu kentte sorunumuz olmadı ve hep kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Hristiyan ailelerin göstermiş olduğu hassasiyet, Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Sözcüsü Cafer Givani, "Papaz kardeşimizin oruç tutması, her iki dinin kardeşlik ilişkilerinin güçlendiğini gösteriyor. Biz bu adımı, çok önemli görmekteyiz. Kendi iyi niyet ve kardeşlik duygusunu belirtmek için ilk defa bir papaz Müslüman kardeşleri ile birlikte bu mübarek ramazan ayında oruç tutmaktadır" şeklinde konuştu.



Süleymaniye'de yaklaşık 250 Hristiyan aile ikamet ediyor.

(AA)