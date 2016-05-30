Bu Ramazan’da iftarlar Özsüt’te açılıyor

İftar menüsünde Çilek Şerbetinden Muhammaraya, Sütlü Badem Çorbasından Çömlek Kebabına, Yufkada Patlıcanlı Pilavdan Kaymaklı Güllaca Osmanlı kültüründen ilham alan 12 farklı lezzet yer alıyor. Özgün pişirme teknikleri ve Anadolu’nun dört bir yanından gelen taptaze malzemelerle hazırlanan menü, yüzyıllardır tarif defterlerimizde yer alan değerleri bugüne taşıyor. Ayrıca elle açılan hamuru ve tereyağı ile hazırlanan Fıstıklı Baklava ve Cevizli Baklava ile Özsüt klasiklerinden Frambuazlı Güllaç da Ramazan’a renk katıyor.

Özsüt, bu yıl ilk kez misafirleri için özel bir iftar menüsü hazırladı. Özsüt Ramazan Menüsü Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Yunus Emre Akkor işbirliği ile oluşturuldu. Yirmi yıldan bu yana Osmanlı ve Ortadoğu mutfakları üzerine uzmanlaşan Yunus Emre Akkor’un hazırladığı lezzetler içerisinde, Ramazanın ruhuna uygun özel tarifler yer alıyor. Her biri geleneksel mutfağımıza övgü niteliği taşıyan toplam 12 çeşidin bulunduğu menünün fiyatı 44 TL.

Özsüt’ün iftar sofrasında klasik iftariyelikler Hurma ve Ramazan pidesine de yer var, çilek şerbeti gibi farklı tatlara da. 19’uncu yüzyılda ilk kez Arnavutköy’de yetiştirilmeye başladığından beri sofralarımıza renk katan çilek, iftara da bereket getiriyor. Sıcak yaz günlerinde ferahlatan Bahar Cacığı, taze kırmızıbiber ve baharatların karışımından oluşan Muhammara da menünün nefis lezzetlerinden. Sofranın diğer eşlikçileri arasında, Pastırmalı Ramazan Ekmeği, yeşillikler ve peynir sosla hazırlanan özel Kabaklı Semizotu Salatası ile, peynirli ve tereyağlı sıcacık Su Böreği yer alıyor.

Çorba iftar sofralarının olmazsa olmazıdır; Özsüt menüsünde Sütlü Badem Çorbası tercih edilmiş. İlk kez 15. yüzyıl itibarıyla Saray mutfağında yer almaya başlayan bu özgün tarif, Osmanlı ile özdeşleşen badem lezzetini en zarif şekilde yansıtıyor. Ana yemek olarak yine Saray mutfağına özel Çömlek Kebabı seçilmiş. Yanında ise, tarçın ve patlıcanla hazırlanan Yufkada Patlıcanlı Pilav sunuluyor.

Tatlı olarak Kaymaklı Güllaç sunuluyor. Bu hafif lezzet, bol sütle ıslatılan yaprakların arasında Özsüt’ün kendi üretimi kaymağı, badem, fındık ve ceviz ile tatlanıyor.

Özsüt’ün diğer Ramazan lezzetleri içerisinde Fıstıklı Baklava, Cevizli Baklava ve Frambuazlı Güllaç da yer alıyor.