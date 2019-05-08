Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı iftar menüsü - tarifleri

2019 yılının Ramazan ayında üçüncü iftar bu akşam yaşanacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı için sahur ve iftar heyecanı dinmiyor. Bu akşam iftarda ne yemek yapsam diye düşünenler için en güzel iftar menüsü; Domates çorbası, fırında köfteli sebze dizmesi, yoğurtlu közlenmiş kırmızı biber salatası, pirinç pilavı, sütlü irmik tatlısı. İşte tarifler...

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı tereyağını eritin, üzerine 2 yemek kaşığı unu ekleyip kavurun.

5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş una ekleyip, 5 dakika pişirin.

Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip karıştırın.

Daha sıvı bir kıvam alması için blenderdan geçirebilirsiniz. Servis ederken çorbanın üzerine kaşar peynir de ekleyebilirsiniz.

FIRINDA KÖFTELİ SEBZE DİZMESİ NASIL YAPILIR?

Önce köfte malzemelerimizle, 200 gr kıyma, 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, Tuz, karabiber, kimyon, nane, maydanoz, kekik, fesleğen karışımını yoğuruyoruz ve yuvarlıyoruz.

Patlıcanları, Patatesleri,domatesleri, biberleri de alacalı soyup yuvarlak şekilde dilimliyoruz.

Sosu için, 2 adet domates ve 2 diş sarımsağı rondodan geçirin.

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını karıştırın. 2 su bardağı sıcak su ve 1 çay kaşığı fesleğeni ekleyerek, yarım çay bardağı sıvı yağ ardından tuz

ekleyin.

Her birini tepsiye dizerken, üzerine hazırlanan sosu döküp kızgın fırında üzerini folyo ile kapatıp pişirin.

YOĞURTLU KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER SALATASI

Salata için malzemeler, 1 konserve kavanoz közlenmiş biber, 2 diş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 4-5 yemek kaşığı yoğurt, 1-2 yemek kaşığı mayonez, Tuz.

Salatanın yapılışı ise kavanozdan çıkarıp kırmızı biberleri süzerek, halka şeklinde doğrayın. Sarımsakları rendeleyerek, tavada kızdırdığımız yağ içerisine koyun ve iyice kavurun. Yoğurdu hafif çırparak, içerisine tuz ve mayonez ekleyin. Biberlerin yağını süzerek servis tabağına alın. Ardından hazırladığınız yoğurt karışımını biberlerin üzerine ilave edin.

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Arpa şehriyeyi katıp kısık ateşte kavurun.

Hafif bir renk alınca yıkanan pirinçleri, ekleyin ve kavurun.

Karışıma esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave ederseniz, pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını korumasını sağlayacaktır.

Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Kısık ateşte 10-12 dakika pişirin.

SÜTLÜ İRMİK TATLI NASIL YAPILIR?

Malzemeler, 1 paket kakaolu bisküvi, 12 yemek kaşığı şeker, 8 yemek kaşığı irmik, 1 kg süt,1 paket vanilya.

Soğuk sütü tencereye koyun.

Şeker ve irmiği ilave edin. Kısık ateşte karıştırın.

Katılaştıktan sonra vanilya ekleyin.

Tatlının yarısını borcama dökün. Ardından kakaolu bisküvileri ara kata dizin. Tencerede kalan karışımı ise üzerine ilave edin.