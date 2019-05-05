05.05.2019 - 15:29 |
Burun damlası orucu bozar mı?
11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla beraber oruç tutacak milyonlarca vatandaş da birçok sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Burun damlası orucu bozar mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).
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